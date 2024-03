Onmachtig Ajax Europese illusie armer en blessurezorgen rijker na kansloze nederlaag in Birmingham

Een onmachtig Ajax is donderdagavond door Aston Villa uitgeschakeld in het toernooi om de Conference League: 4-0. De ploeg van John van 't Schip kon op Villa Park geen moment een vuist maken en ging ten onder door treffers van Ollie Watkins, Leon Bailey, Jhon Durán en Moussa Diaby. Bovendien zagen de Amsterdammers met , én liefst drie verdedigers geblesseerd uitvallen én haalde Sivert Manssverk het laatste fluitsignaal niet door als vijfde (!) Ajax-speler van het seizoen rood te pakken in een Europees duel.

Ajax moest het ook in Engeland zonder sterkhouders Steven Berghuis en Steven Bergwijn doen. Voor het geblesseerde duo kwam de wedstrijd te vroeg. Sutalo was wel weer van de partij, terwijl Brian Brobbey fit genoeg was om te starten. Bij Aston Villa stond Bailey in de basis; hij begon vorige week nog op de bank. Van ’t Schip omschreef de startopstelling van Villa als de ‘sterkst mogelijk elf’.

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd begon op een vrij laag tempo, beide ploegen wilden eerst even aftasten. Langzamerhand werd Villa sterker, ook door mindere passes van doelman Diant Ramaj, waardoor de thuisploeg af en toe dreigend werd. Diaby kreeg een flinke kans rond de twintigste minuut, maar Ramaj gleed de bal met een sliding voor zijn voeten weg. Enkele minuten later was het wel raak: Watkins - die even eerder ontsnapte aan rood na een grove charge op Ramaj - kreeg namelijk alle ruimte om een hoekschop raak te knikken: 1-0. Na deze goal verloren beide ploegen belangrijke spelers aan blessures, Watkins en Ahmetcan Kaplan moesten namelijk het veld verlaten. In het restant van de eerste helft kon Ajax weinig potten breken, al kreeg het op slag van rust nog een aardige kans via Brobbey. Hij schoot tegen Matty Cash op, die op de doellijn de Villa-goal verdedigde.

De tweede helft had ook wat tijd nodig om los te komen. Ajax begon aardig, maar kon geen kansen creëren. Na tien minuten werd Aston Villa weer sterker en dat leverde vrijwel meteen een tweede doelpunt op. Na balverlies van Mannsverk kreeg Bailey de bal rond de zestienmeter. Enkele schijnbewegingen verder pakte de Jamaicaanse aanvaller zijn kans en schoot de bal in de verre hoek langs Ramaj. Daarna ging het voor Ajax van kwaad tot erger: Manssverk pakte zijn tweede gele kaart - waar hij al een tijdje naar leek te solliciteren - door Durán vast te houden. De hoop die de Amsterdammers nog hadden op een goed resultaat leek hiermee definitief vervlogen.

Durán mocht vervolgens een kwartier voor tijd de 3-0 aantekenen. Een diepe bal van Villa zorgde voor dreiging en mede door het omvallen van Rensch kon de Colombiaanse vervanger van Watkins vrij uithalen. De spits twijfelde niet en schoot hard via de onderkant van de lat binnen. Een kleine tien minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd was het slotakkoord voor Diaby, nadat Borna Sosa een diepe bal niet kon onderscheppen. De Fransman maakte simpel af, de wedstrijd eindigde in 4-0.

Door het afgetekende verlies zal Ajax zich weer puur op de Eredivisie moeten focussen. In een snel te vergeten seizoen lijkt de vierde plek het hoogst haalbare, al is de achterstand op AZ nu zes punten. NEC en Go Ahead Eagles hijgen in de nek van de Amsterdammers. Zondag speelt Ajax om 16.45 uur uit tegen Sparta.