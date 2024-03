Goed nieuws voor Aston Villa richting Ajax: Birmingham Mail spreekt van een nieuwe ‘boost’

Aston Villa-trainer Unay Emery kan donderdagavond in de heenwedstrijd tegen Ajax in de achtste finales van de UEFA Conference League mogelijk weer een beroep doen op . De Braziliaanse verdediger liep vorige maand een hamstringblessure op tijdens een training en moest daardoor de competitieduels met Fulham, Nottingham Forest en Luton Town aan zich voorbij laten gaan. Carlos meldde zich dinsdag weer op het trainingsveld en lijkt het duel met Ajax te gaan halen.

Aston Villa telde in de zomer van 2022 31 miljoen euro neer voor de komst van Carlos, die in de jaren ervoor bij Sevilla was uitgegroeid tot een van de meest betrouwbare verdedigers op de Spaanse velden. Het eerste jaar in Engeland werd voor de Braziliaan echter een om heel snel te vergeten. Hij liep al vroeg in het seizoen een gescheurde achillespees op en zou uiteindelijk slechts in drie wedstrijden in actie komen. Dit seizoen is alles anders. De teller staat bij Carlos inmiddels op 25 duels in alle competities.

Artikel gaat verder onder video

De Zuid-Amerikaan is normaliter een zekerheidje in de defensie van Aston Villa, maar wegens een op het trainingsveld opgelopen hamstringblessure kwam hij op 11 februari jongstleden voor het laatst in actie. Hij moest de competitiewedstrijden tegen Fulham, Nottingham Forest en Luton Town aan zich voorbij laten gaan, maar zou donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA zomaar zijn rentree binnen de lijnen kunnen maken. Aston Villa plaatste dinsdag op Instagram een video van Carlos die joggend richting het trainingsveld trekt. Op een foto op X, voorheen Twitter, is te zien dat hij zich lachend bij zijn ploeggenoten meldt.

De Birmingham Mail spreekt van een nieuwe ‘boost’ voor Emery. De Spaanse manager kon afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen Luton Town alweer een beroep doen op Ezri Konsa en lijkt met Carlos de volgende defensieve ‘versterking’ te kunnen begroeten in de aanloop naar het tweeluik met Ajax. Tussendoor speelt Aston Villa het belangrijke thuisduel met Tottenham Hotspur in de strijd om de vierde plaats in de Premier League (zondag aanstaande). Het zou dus goed kunnen dat Emery Carlos donderdagavond nog niet in actie laat komen zodat hij zeker weet dat de verdediger kan meedoen tegen Tottenham Hotspur.