AZ neemt definitief afscheid van huurling: 'Ik ben hier écht gelukkig'

AZ-doelman Peter Vindahl Jensen wordt definitief overgenomen door Sparta Praag, de club waar hij momenteel al op huurbasis actief is . Beide clubs melden vrijdag dat de Tsjechen de optie tot koop in zijn huurcontract hebben gelicht, waardoor er een einde komt aan zijn dienstverband in Alkmaar.

In de zomer van 2021 kwam de keeper over van FC Nordsjaelland. In zijn eerste seizoen met AZ keepte Vindahl 48 wedstrijden. Sinds 1 juli is de sluitpost actief bij de club uit de Tsjechische hoofdstad. Sparta Praag was niet de eerste club waar hij aan verhuurd werd, want in het seizoen 2022/23 werd hij ook al een tijdje uitgeleend aan FC Nürnberg.

Artikel gaat verder onder video

Vindahl zelf reageert op het nieuws. "Het is fijn om te weten dat Praag nog een tijdje mijn thuis zal blijven. Maar ik moet zeggen dat ik me hier vanaf de eerste dag thuis voel. De jongens hebben me meteen opgenomen. Ik maak al sinds het begin deel uit van één grote familie en ik verwacht niet dat er in dat opzicht iets zal veranderen. Ik ben hier echt gelukkig", vertelt hij op de clubkanalen van Sparta Praag.

De huidige nummer vier van de Eredivisie neemt online afscheid van de Deense doelman “Bedankt en het allerbeste gewenst, Peter”, schrijft AZ op X, voorheen Twitter. Donderdagavond keepte Vindahl nog de wedstrijd tegen Liverpool in de Europa League. De Sparta Praag-keeper kon vijf keer de bal uit het doel vissen, want The Reds wonnen met 1-5.