AZ wint eenvoudig na emotionele middag: degradatiezorgen Volendam nemen onherroepelijk toe

AZ heeft uiterst comfortabel met 0-4 gewonnen van hekkensluiter FC Volendam. In het Kras Stadion was sprake van een dusdanig groot krachtsverschil dat er geen enkel moment sprake was van een eerlijke confrontatie. Dani de Wit, tweemaal Yukinari Sugawara en Vangelis Pavlidis drukten de ongelijke verhoudingen uit op het scorebord. Dankzij de driepunter in de Noord-Hollandse derby verkleinde de ploeg van Maartens Martens het gat met FC Twente tot vier punten. De Tukkers gaan later vandaag op bezoek bij PSV.

Het was een emotionele middag in Volendam, want er werd uitgebreid stilggestaan bij het overlijden van Ramon Visser. Hij overleed onlangs aan kanker. De wedstrijd begon met een minuut stilte. De oud-speler van Volendam was de beste vriend van spits Robert Mühren, die het uiteraard niet drooghield bij het eren van zijn maat.

Bij Het Andere Oranje was het op sportief en bestuurlijk niveau al het gehele seizoen ellende en misère. FC Volendam-trainer Simons wachtte na negen wedstrijden nog op zijn eerste overwinning, maar zag geen reden om zijn basiself te wijzigen na de 1-1 remise vorige week tegen PEC Zwolle. Bij AZ was de enige verandering Clasie, die terugkeerde ten faveure van Dantas.

FC Volendam hield pas één keer de nul dit seizoen en al na zes minuten leek - na een goal van Van Bommel - een tweede clean sheet er niet in te zitten. De buitenspeler van AZ beging echter hands, waardoor de VAR genoodzaakt was een droomstart van AZ te verijdelen. Toch bleef de 0-1 niet lang uit. Na een minuut of twintig zag de Volendamse defensie De Wit bij een vrije trap helemaal over het hoofd. Met zijn achtste treffer van het seizoen kopte de middenvelder AZ op voorsprong. De Alkmaarders hadden in het vervolg geen kind aan de staartclub en Sugawara verdubbelde voor rust via Volendammer Plat de voorsprong.

Na rust was de ploeg van trainer Simons iets brutaler. Het resulteerde in gevaar via Vivaldo en Flint, maar tot een schot op doel leidde het niet. Halverwege de tweede helft gooide Pavlidis - één minuut nadat een doelpunt van hem werd afgekeurd - na een prima actie de wedstrijd op slot. De aanvaller passeerde Flint en met zijn 23e Eredivisietreffer werd de Griek weer alleen topscorer. Ook Sugawara deed nog een duit in het zakje door een vrije trap feilloos in de bovenhoek te plaatsen. De honger bij AZ was na de 0-4 gestild, waardoor de rode lantaarn van de Eredivisie een complete afgang bespaard bleef. Met een ruime triomf en de tiende clean sheet kan AZ kijken wat de concurrentie later vandaag doet.