Orkun Kökcü meldt zich op Instagram na drastisch besluit Roger Schmidt

Orkun Kökcü heeft maandagmiddag gereageerd op de ontstane situatie bij Benfica. De oud-middenvelder van Feyenoord ligt onder vuur na zijn kritische interview in De Telegraaf, waardoor hij uit de selectie is gezet door Roger Schmidt. Op Instagram komt de Turk met een statement.

Zaterdagochtend verscheen er een interview met Kökcü in De Telegraaf, waarin de middenvelder zich zeer kritisch uitliet over trainer Schmidt. De oefenmeester was aangenaam verrast besloot om de voormalig aanvoerder van Feyenoord uit de selectie te laten voor het uitduel met Casa Pia (0-1 winst).

Door middel van een Instagram Story laat Kökcü zich uit over de commotie rondom hem. “Ik wil eerst benadrukken dat ik veel respect heb voor de trainer en de club. In het topvoetbal draait het om details en alleen als alles klopt kun je prijzen winnen. We moeten allemaal kritisch zijn naar elkaar. Ik heb mijn visie in de afgelopen maanden ook intern al besproken”, schrijft de international van Turkije.

“Ik accepteer de maatregelen die zijn genomen en reis nu af naar de Turkse nationale ploeg. Ik keer over twee weken terug bij Benfica en zal me volledig inzetten voor de club en het team. Ik zal er alles aan doen om de fans nog meer mooie prijzen te bezorgen. Ik wil maar één ding: winnen”, besluit Kökcü.