Blessure Hartman lijkt mee te vallen: 'Mogelijk is hij er dan alweer bij'

De blessure van lijkt mee te vallen. Volgens Feyenoord-watcher Dennis van Eersel kan de linksback tijdens het duel tegen FC Utrecht mogelijk alweer minuten maken.

Hartman verliet afgelopen week het trainingskamp van het Nederlands elftal vanwege een blessure aan zijn knie. In de regionale voetbaltalkshow FC Rijnmond laat Van Eersel weten dat dit voorkomt uit klachten na afloop van de laatste wedstrijd van Feyenoord, tegen sc Heerenveen (2-3). “Wat ik begrijp is dat het relatief allemaal wel meevalt. Na de lichte klachten tegen Heerenveen is hij naar het Nederlands elftal gegaan met de gedachte dat hij de wedstrijd tegen Duitsland wel zou kunnen spelen.”

Die keuze van Hartman bleek achteraf iets te voorbarig. “Uit testen bleek dat dat (het aansluiten bij Oranje, red.) niet zo verstandig was en hij is vervolgens naar Feyenoord teruggegaan. Maar het valt allemaal wel mee, mogelijk is hij er tegen FC Utrecht weer bij.” Mogelijk kan de verdediger dinsdag namelijk alweer meetrainen in Rotterdam.

Hartman beëindigt het seizoen met Feyenoord waarschijnlijk op een tweede plek in de Eredivisie. Met nog acht wedstrijden te spelen staan de Rotterdammers tien punten achter op koploper PSV en hebben zijn een voorsprong van negen punten op nummer drie FC Twente. Zondag om 14:30 speelt Feyenoord thuis tegen FC Utrecht.

