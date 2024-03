Bosz maakt opstelling PSV tegen FC Twente bekend: twee wijzigingen ten opzichte van duel met Borussia Dortmund

Peter Bosz heeft de elf namen bekendgemaakt waarmee PSV gaat aantreden tegen FC Twente in de afsluiter van de 26e speelronde van de Eredivisie. Om zondagavond 20.00 uur wordt er afgetrapt tussen de nummer één en de nummer drie. De Eindhovense club staat momenteel zeven punten boven Feyenoord, en wil dit dus uitbouwen, nadat Feyenoord zondagmiddag won van SC Heerenveen.

In tegenstelling tot de Champions League-wedstrijd met Borussia Dortmund start PSV met André Ramalho in plaats van Mauro Junior. Voor de rest start Malik Tillman niet, want hij wordt vervangen door buitenspeler Hirving Lozano. Dat zijn de twee wijzigingen ten opzichte van de uitwedstrijd in het Ruhrgebied, die door de Eindhovenaren teleurstellend verloren werd, ondanks dat de ploeg van Peter Bosz de nodige kansen bij elkaar wist te spelen.

FC Twente start met onder meer Boadu in Eindhoven, waar de Tukkers voor het eerst in ongeveer twee jaar niet gesteund worden door een volledig uitverkocht uitvak. 1.400 kaarten zijn er verkocht voor het bezoekersvak in Eindhoven, wat een capaciteit heeft van 1.600. Dit heeft te maken met het aanvangstijdstip van zondag 20.00 uur, wat niet bepaald geliefd is bij supporters.

Opstelling PSV: Benitez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Lozano

Opstelling FC Twente: Unnerstal; Smal, Pröpper, Kjølø, Brenet; Sadilek, Rots, Bruns; Vlap, Van Wolfswinkel, Boadu