Complot van Hartman en Giménez valt héél verkeerd bij Slot: reprimande aanstaande

Een opvallend moment in de tweede helft van de wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles Almelo (3-0). en deden steen-papier-schaar, ogenschijnlijk om te bepalen wie een vrije trap mocht nemen. Uiteindelijk nam Igor Paixão de vrije trap en scoorde hij. Het bleek een vooropgezet plan, maar Arne Slot is er niet blij mee. Bij Studio Voetbal wordt het ‘complot’ wel geroemd.

Slot vond het incident ‘heel veelzeggend’ voor de wedstrijd. “Als je bij 2-0 dat doet… Zo hebben we eigenlijk ook gevoetbald. Een beetje met onderschatting, met het idee: het komt allemaal wel goed vandaag”, zegt hij tegen ESPN. “Dat kwam het ook, dus die credits moet ik de jongens geven. Maar in de tweede helft kregen ze na de 2-0 nog wel een goede kans, die Timon (Wellenreuther, red.) goed pakte. Het was een beetje zondagavondvoetbal.”

Volgens Slot waren er wel afspraken gemaakt over de vrijetrappennemers. “Natuurlijk is dat wel duidelijk. Maar als het 2-0 staat in de slotfase, zijn er veel jongens die zo’n ‘gratis goal’ willen. Ik vond het een verkeerde wedstrijdbeleving. Daar is het laatste woord nog niet over gesproken.” Later vertelt Hartman aan de NOS dat het ging om ‘een list’. “Santi en ik wilden steen-papier-schaar doen, waarna Igor de vrije trap zou nemen. Dat hadden we van tevoren bepaald.”

“We zijn allebei linkspoten, dus we hoopten dat de keeper zou rekenen op een linkspoot”, legt Hartman uit. “Uiteindelijk neemt Igor ‘m en ik denk dat het goed uitpakte. Je probeert op die manier toch iets te doen om de kans te vergroten. Het was van tevoren niet besproken, het ontstond eigenlijk een beetje. Santi zei: ‘Rock paper scissors, but Igor takes it’.” Slot krijgt die uitspraken ook voorgelegd, maar is nog niet overtuigd.

“Oké, nou, dat is heel mooi bedacht”, aldus de trainer met cynische ondertoon. “Ik houd er niet van. Ook bij 5-0 zou ik er niet van houden, maar helemaal niet bij 2-0. Degene die er het beste voor staat, die de beste trap heeft, moet ‘m nemen. Als ze dan zouden zeggen dat het een spelletje was en dat het al bekend was wie ‘m zou nemen, zoals jij nu aangeeft, dan nog vind ik het ongepast naar buiten toe. Als die bal er niet in gaat en het nog 2-1 wordt, dan hebben we een ander verhaal.”

Bij Studio Voetbal wordt – voordat de uitleg van Hartman wordt getoond – al gespeculeerd dat het een vooropgezet plan was. “Het leek bijna expres. Dat er twee steen-papier-schaar spelen en dat de derde ‘m dan neemt”, zegt Rafael van der Vaart. “Dat zou wel geniaal zijn”, antwoordt presentator Sjoerd van Ramshorst. Van der Vaart weidt uit: “Het is toch raar als wij tegen elkaar zouden zeggen ‘wie neemt ‘m?’, en dat iemand anders ‘m dan neemt?”

Ibrahim Afellay vindt steen-papier-schaar ‘een beetje kinderachtig’ ogen, maar volgens Van der Vaart is het een slimme zet. “Ja, die keeper maakt toch een beweging omdat hij rekent op een linkspoot.” Toch kunnen de spelers rekenen op een vermaning van Slot. “Bij een stand van 2-0 steen-papier-schaar doen vind ik raar en niet goed. Het is niet uitgesloten dat we het daar de komende week nog even gaan hebben.”

Arne Slot is niet blij met steen, papier, schaar voor vrije trap.



"Een verkeerde manier van de wedstrijd beleven." — ESPN NL (@ESPNnl) March 10, 2024