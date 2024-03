Daily Mail is gigantisch onder de indruk en deelt 8 en 7,5 uit bij Ajax

In Engeland is men zwaar onder de indruk van . De 21-jarige centrumverdediger van Ajax blonk donderdagavond uit in het Conference League-duel met Aston Villa (0-0) en kan na afloop rekenen op veel complimenten én een uitstekende beoordeling van onder andere de Daily Mail.

Kaplan was donderdag voor de tweede wedstrijd op rij basisspeler bij Ajax, nadat hij afgelopen weekend in de Eredivisie tegen FC Utrecht ook al aan de aftrap verscheen. De Turkse stopper speelde een uitstekende wedstrijd en voorkwam in de slotfase met een uiterste krachtinspanning een zeker doelpunt van Leon Bailey.

De Daily Mail geeft Kaplan een 8 voor zijn optreden tegen Aston Villa. De Engelse krant gaf geen enkele andere speler op het veld eenzelfde of hogere beoordeling, al komt Jorrel Hato met een 7,5 in de buurt.

Ook elders in het buitenland is men onder de indruk van Kaplan. Het officiële account van de Conference League op X staat ook stil bij de individuele wedstrijd van de Turk. “Wat een performance van Ahmetcan Kaplan”, luidt een lyrisch bericht gepost door het officiële account van de Conference League. “De beste speler vandaag”, schrijft een supporter van Aston Villa in de commentsectie.

Zo beoordeelde de Daily Mail de basisspelers van Ajax tegen Aston Villa:

Ramaj 7

Gooijer 6,5

Rensch 7

Kaplan 8

Hato 7,5

Sosa 6,5

Henderson 7

Manssverk 6,5

Hlynsson 6,5

Taylor 7

Brobbey 6,5

What a performance from Ahmetcan Kaplan 😤#UECL pic.twitter.com/kjQWk8jHeF — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) March 7, 2024