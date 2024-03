Opmerkelijk: 'Kenneth Taylor is 66 miljoen euro waard'

De dit seizoen regelmatig uitgefloten Ajax-middenvelder vertegenwoordigt een transferwaarde van maar liefst 66 miljoen euro. Dat is althans de enigszins opmerkelijke uitkomst van een onderzoek dat het Zwitserse databureau CIES deed naar de waardevolste spelers die momenteel rondlopen in de Eredivisie.

Met zijn geschatte waarde van 66 miljoen euro is Taylor volgens het CIES, dat in 1995 werd opgericht door wereldvoetbalbond FIFA, de op twee na waardevolste speler in de Nederlandse competitie. Hij moet alleen ploeggenoten Jorrel Hato (78 miljoen) en Brian Brobbey (70 miljoen) voor zich dulden. Daarnaast zijn ook twee andere spelers van de huidige nummer vijf van de Eredivisie terug te vinden in de top-tien: Steven Bergwijn is volgens het Zwitserse onderzoek 40 miljoen euro waard en daarmee zevende op de lijst, terwijl Josip Sutalo met een geschatte waarde van 31 miljoen euro op de tiende plaats staat.

Artikel gaat verder onder video

De andere vijf plaatsen in de top-tien worden bezet door spelers van Eredivisie-koploper PSV (twee stuks) en de nummer twee van de ranglijst, Feyenoord (drie). Namens de Eindhovenaren is Johan Bakayoko vierde met een geschatte waarde van 65 miljoen euro, terwijl Joey Veerman met een waarde van 38 miljoen euro gedeeld achtste staat met Feyenoord-middenvelder Mats Wieffer. Santiago Giménez is de duurste speler uit de selectie van Arne Slot: de Mexicaan staat vijfde met een geschatte prijs van 58 miljoen euro, zestien miljoen euro meer dan het bedrag dat nummer ze Dávid Hancko op moet brengen.

Simons en Gakpo

Het CIES berekent de transferwaardes van de spelers door gebruik te maken van een 'krachtig statistisch model', zo valt te lezen op de website van het onderzoeksbureau. Dat model wijst drie spelers aan als duursten ter wereld: zowel Jude Bellingham als zijn Real Madrid-teamgenoot Vinícius Júnior én Manchester City-spits Erling Haaland zouden een waarde van meer dan 250 miljoen euro vertegenwoordigen. Duurste Nederlanders op de internationale lijst zijn Xavi Simons en Cody Gakpo, die beiden meer dan 100 miljoen euro op zouden moeten brengen.