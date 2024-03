De Ligt heeft advies voor zwalkend Ajax: 'Dat is altijd de gouden mix geweest'

vindt het triest om te zien hoe het nu met zijn oude club Ajax gaat. De Amsterdamse club staat op de vijfde plek in de Eredivisie en is niet meer in een bekertoernooi actief. De Ligt hoopt dat enkele aanpassingen ervoor zorgen dat het snel weer beter met de club gaat.

De Ligt blijft Ajax volgen, ondanks zijn eigen carrière en de mindere prestaties van Ajax dit seizoen. “Ik probeer elke wedstrijd te kijken”, zegt de centrale verdediger in een interview met Voetbal International. ‘Natuurlijk doet het pijn als je ziet dat het loopt zoals dit seizoen. Tegelijkertijd is het ook voor mij als buitenstaander heel makkelijk om te zeggen: het ligt hieraan en daaraan. Om echt te oordelen, moet je er dagelijks rondlopen. Maar het is duidelijk dat de neerwaartse spiraal van vorig seizoen helaas niet kon worden doorbroken.”

Alex Kroes, sinds 15 maart de nieuwe technisch directeur van de Amsterdamse club, moet de herrijzenis van de club orkestreren. Dat geeft ook De Ligt weer moed. “Ik hoor gelukkig nu weer positieve geluiden over de nieuwe mensen bij de club.” Ook weet de 24-jarige international wat Ajax in het verleden zo sterk maakte. “Ik denk dat de club vooral terug moet naar de basis, naar het eigen dna. Met jeugdspelers die de kans krijgen, met spelers die de club al kennen en trots zijn om voor Ajax te spelen, aangevuld met ervaren spelers die een bijdrage kunnen leveren. Dat is in de geschiedenis altijd de gouden mix geweest voor Ajax. Ik weet niet of zoiets in één of twee jaar is te realiseren, maar ik denk wel echt dat dit weer centraal moet komen te staan binnen Ajax.”

Snelle veranderingen, daar weet de speler van Bayern München alles van. “Vijf jaar geleden speelden we met Ajax dat prachtige seizoen in de Champions League. Maar een seizoen eerder kwamen we niet eens door de kwalificatie heen van de Europa League en waren we het hele jaar niet eens actief in Europa.” Rosenborg BK schakelde Ajax toen in de play-offs uit. "In een jaar kan er heel veel gebeuren, maar dat moet niet verwacht worden. Met goed beleid moet de eerste aanzet nu worden gegeven en dan komt de club er echt weer bovenop.”

