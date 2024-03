Derksen komt met kraakhelder advies: 'Dan kun je ook zeggen: geef me de poen maar en krijg allemaal de pleuris'

Johan Derksen komt in Vandaag Inside met een duidelijk advies voor Tom Egbers, die gisteren (maandag) in de rechtszaal tegenover zijn werkgever de NOS stond in een poging een terugkeer op televisie af te dwingen. De 66-jarige presentator werd een jaar geleden op non-actief gesteld toen beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag uit het verleden naar boven kwamen. Wat Derksen betreft staakt Egbers zijn pogingen om weer hét gezicht van Studio Sport te worden echter en kiest hij ervoor om 'zijn poen te pakken'.

Volgens de laatste berichten proberen de NOS en Egbers tot een schikking te komen, maar Derksen voorziet dat een terugkeer als anchor bij de Eredivisiesamenvattingen die de omroep zondagavond om 19.00 uur uitzendt én bij het EK van komende zomer,weleens lastig kan worden. "Die jongens die nu een jaar daar zitten voor hem, omdat hij er niet is, die kunnen ze ook niet aan de kant schuiven. Dan ontstaan er problemen." De NOS heeft Egbers aangeboden om in een rol als documentairemaker terug te keren, maar de presentator zet zelf in op volledige rehabilitatie en een terugkeer in zijn oude rol. "Je moet ook realist zijn", merkt Derksen op, "dat zit er niet in. Als je je zó onterecht in een hoek gezet vindt als Tom van mening is, dan kun je ook op een gegeven moment zeggen: 'Geef me de poen maar en krijg allemaal de pleuris', dat zou ik doen."

