Derksen heeft opmerkelijk verhaal over Griselda Visser: 'Werknemer van VI deed haar in bed een belofte'

Bij Vandaag Inside is er vrijdagavond gereageerd op het interview van Griselda Visser in het Algemeen Dagblad. Visser was in de eerste helft van de jaren negentig werkzaam bij Studio Sport, RTL Sport en ESPN en kijkt niet raar op van het rapport van de commissie-Van Rijn, over misstanden bij de NPO.

Visser vertelde aan het Algemeen Dagblad onder meer dat zij destijds op de werkvloer te horen kreeg dat ze, ondanks tien jaar aan werkervaring, was aangenomen vanwege haar jukbeenderen en dat ze 'het neukertje van de chef' was. Ze merkte allerlei misstanden op de redactie. “Seksisme, racisme, achterstelling: het was niet incidenteel, maar structureel.”

Artikel gaat verder onder video

Aan tafel bij Vandaag Inside wordt er ingegaan op het verhaal van Visser. “Er staat niet veel nieuws in”, ziet Hélène Hendriks. “Ze had ook een affaire met iemand die bij mij werkte, en die heeft in het heetst van de strijd waarschijnlijk in bed beloofd dat zij een baan bij VI zou krijgen. Dat kwam hij mij de volgende dag vertellen”, zegt Johan Derksen. “Ik weet van Kees (Jansma, red.) wat voor problemen zij met zich meebrengt op de redactie van Studio Sport. Ik wil die problemen niet hier hebben. Die naam had ze…”, gaat De Snor verder.

Visser beweert dus weggezet te zijn als ‘neukertje van de chef’. “Die bijnaam zal ze niet gekregen hebben als er niks aan de hand was”, zegt Derksen. Wilfred Genee: “Dat weet je toch helemaal niet?”

Derksen: “Ik vind het helemaal geen nieuws, ik vind het niet verbazingwekkend. In dat tijdsbeeld was dit volkomen normaal. Nu wordt dit niet meer geaccepteerd, toen wel. Het ‘recht van de sterkste’ gold, je moest maar zien te overleven. Dat was de cultuur. Zo hard gingen ze met elkaar om.”

Bekijk hieronder het hele fragment: