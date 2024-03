Driessen: 'Hij vindt Ajax schijnbaar een geweldige club, ga toch weg man, kom op'

Graham Potter zou Ajax een ‘geweldige club’ vinden, maar in de ogen van Valentijn Driessen moeten de Amsterdammers geen werk maken van zijn komst. De chef voetbal van De Telegraaf vindt dat Ajax er verstandiger aan doet om zich te richten op een Nederlandse trainer.

In de podcast Kick-Off wordt de trainerskwestie bij Ajax besproken. Clubwatcher Mike Verweij wijst op de gemiste kansen in het verleden om een ‘topcoach’ als Peter Bosz of Arne Slot binnen te halen. “Ik denk dat Ajax bij allebei heeft zitten slapen. Ze hadden Slot kunnen hebben toen hij nog bij AZ zat. Het verhaal van Bosz is bekend. Er wordt nu geroepen dat Mislintat ook nog een poging heeft gewaagd, maar die is pas in actie gekomen toen hij eigenlijk al bij PSV zat. Een gemiste kans”, concludeert hij.

Valentijn Driessen stelt dat Mislintat ogenschijnlijk ‘iedereen’ heeft benaderd. “Graham Potter, Pascal Jansen, Maurice Steijn, Peter Bosz…”, somt hij op. “Wat moet je nou in Nederland met Graham Potter?” Potter zit sinds zijn ontslag bij Chelsea op 2 april vorig jaar zonder club. De 48-jarige Engelsman was in het verleden werkzaam bij onder meer Swansea City, Brighton & Hove Albion en Chelsea

In de podcastuitzending van vrijdag werd benoemd dat Potter een hoge pet op zou hebben van Ajax. Daar komt Driessen nog eens op terug. “Hij vindt Ajax een geweldige club. Daar was jij nog van onder de indruk”, zegt Driessen tegen presentator Pim Sedee. “Ga toch weg, man. Graham Potter. We zitten toch niet op Graham Potter te wachten? Omdat hij met Brighton achtste is geworden… kom op, hé. Ik hoorde Mike zeggen dat Ajax in eerste instantie kijkt naar een Nederlandse trainer en daar ben ik wel blij mee.”