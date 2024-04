Urby Emanuelson weet het zeker: 'Hij is klaar om te schitteren in Ajax 1 en kan heel ver komen'

Hans Kraay junior is nog steeds uitermate gecharmeerd van . De analist van ESPN was eerder deze maand al lyrisch over de buitenspeler van Ajax en brengt hem zondagochtend opnieuw ter sprake bij Goedemorgen Eredivisie. Hij krijgt bijval van tafelgenoot Urby Emanuelson, die Godts van dichtbij meemaakt als assistent-trainer van Jong Ajax.

“Alles is mooi aan hem, Urby, of niet?”, vraagt Kraay aan Emanuelson, die de mening van Kraay ‘wel snapt’. “Ik denk dat Mika wel klaar is om in Ajax 1 te gaan schitteren. Het is een jongen die graag wil en zich graag wil laten zien. Hij proeft natuurlijk zelf ook wel dat hij heel dicht tegen Ajax 1 aan zit”, geeft Emanuelson aan. “Die drive is er gewoon bij hem. In één-tegen-één is hij fenomenaal. Dat is iets wat je moet blijven stimuleren.”

Hoe Emanuelson dat doet? “In de training dol je soms een beetje met hem. Dan uit je lichte kritiek, en zegt hij: ‘Maar ik heb er al vijf gemaakt.’ Dan zeg ik: ‘Ja, maar jij kunt er tien maken.’ Dat is een beetje het spelletje dat wij met hem spelen.” De oud-speler van Ajax noemt de hype rondom Godts ‘leuk’, maar waarschuwt ook. “Je wilt hem natuurlijk niet meteen al op een voetstuk plaatsen, maar het is in potentie iemand die heel ver kan komen, laat ik het daarop houden.”

De achttienjarige Godts speelde twee weken gelden 56 minuten mee tegen Sparta Rotterdam (2-2), nadat hij tweeënhalve maand aan de kant stond met een blessure. “Die blessure kwam op een vervelend moment. Anders had hij zeker meer wedstrijden voor Ajax 1 gespeeld. Hij is nu fit, dus zijn minuten zullen eraan komen.” Zondag treedt Ajax om 12.15 uur aan tegen PEC Zwolle in het MAC³PARK Stadion.

