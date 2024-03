Brentford dompelt Manchester United en Ten Hag na krankzinnige slotfase alsnog in rouw

Manchester United heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Brentford niet weten te winnen. De ploeg van Erik Ten Hag had het zwaar en kwam geen moment in de wedstrijd. Brentford raakte maar liefst vier keer het aluminium, maar wist pas in de 99e minuut te scoren via Kristoffer Ajer. Mason Mount scoorde vlak daarvoor namens United in de 96e minuut, waardoor de wedstrijd in een onterecht gelijkspel eindigde.

Bij United stonden exact dezelfde elf spelers op het veld als tijdens de laatste wedstrijd voor de interland break, waarin het na verlenging doordrong tot de halve finale van het FA-cup toernooi door te winnen van aartsrivaal Liverpool. Vanaf de bank was er goed nieuws voor Ten Hag, Lisandro Martinez keerde weer terug in de wedstrijdselectie na een blessure. Bij Brentford stond Mark Flekken weer tussen de palen na zijn succesvolle optreden in Oranje tegen Schotland.

United startte sterk en was een aantal keer dreigend voor het doel van Flekken. Echterm naarmate de eerste helft vorderde werd Brentford steeds gevaarlijker. Scoren deed het echter niet, ondanks een schot op de paal van Ivan Toney en een kopbal op de lat van oud-PSV’er Mathias Jørgensen. Daardoor was de ruststand 0-0.

Na rust was hetzelfde spelbeeld te zien. Brentford was de bovenliggende partij, maar wist de vele corners en doelpogingen niet om te zetten in een doelpunt. Wel raakte het nog twee keer het aluminium, via Yoane Wissa en invaller Bryan Mbeumo. Omdat Manchester United daar slechts één kans, via Rasmus Højlund, tegenover wist te stellen bleef het lang 0-0.

Dat leek ook de uitslag te worden, maar in de 96e minuut scoorde invaller Mount voor United: 0-1. Dat leek de beslissing te zijn, maar in de 99e minuut scoorde Brentford dan toch. Toney ontving de bal in het strafschopgebied en trok de bal laag voor. Daar stond Ajer en die schoof de bal achter Onana: 1-1. Dat was ook de eindstand. Daarmee kreeg Brentford te weinig en bewees United zichzelf een slechte dienst in de race om plaatsing voor de Champions League.