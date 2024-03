Marciano Vink zet vraagtekens bij mogelijke nieuwe klus Steijn: 'Vind het sowieso al raar'

Marciano Vink heeft zijn bedenkingen bij de mogelijke aanstelling van Maurice Steijn bij sc Heerenveen. Steijn werd afgelopen week gesignaleerd in Wolvega, waar de voormalig trainer van Ajax luisterde naar een presentatie over het strategische plan van de club uit Friesland. Dit werd even later bevestigd door de algemeen directeur van Heerenveen.

Vink reageert op de opgedoken foto uit Wolvega. “Laat ik vooropstellen dat ik het sowieso al raar vind dat er nu al met Steijn gesproken wordt. Tenzij er al afspraken zijn dat er aan het einde van het seizoen afscheid genomen wordt (van Van Wonderen, red.), maar of hij daar echt past, dat weet ik niet. Wat zoek je? Wat wil je?”, vertelt de analist aan de tafel van Goedemorgen Eredivisie bij ESPN.

Bij Ajax was er enorm veel kritiek op Steijn, maar Vink is wel over zijn periode bij Sparta Rotterdam te spreken. “Hij heeft het bij Sparta, nadat hij het overnam van Fraser, goed gedaan. Hij heeft zijn eigen stijl ontwikkeld waarbij (Tobias) Lauritsen een belangrijke rol had, hij had met (Vito) Van Crooij natuurlijk goud in handen. Alleen ja, de vraag is: wat wil je met Heerenveen?”

Vink heeft dus zijn twijfels bij een mogelijke stap van Steijn naar Heerenveen. “Uiteindelijk is de poel waarin je kunt vissen naar nieuwe trainers natuurlijk redelijk groot. Aan de andere kant is hij ook weer vrij klein, want ze komen altijd bij de gebruikelijke namen uit. Op een gegeven moment zal Maurice Steijn ook door moeten. Ik weet niet of het past, maar goed…”