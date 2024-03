ESPN wil duidelijkheid van Arne Slot: 'Heb jij met Babadi gesproken?’

Arne Slot wil na de overwinning op FC Groningen in de KNVB Beker (2-1) niet ingaan op de eventuele komst van naar Feyenoord. De trainer van de Rotterdammers werd na afloop gevraagd naar de mogelijke komst van het PSV-talent, maar ontweek de vraag van verslaggever Sinclair Bischop.

Bischop (ESPN) wil van Slot weten of hij met Babadi heeft gesproken, zoals onlangs werd gemeld door 1908.nl. De trainer van Feyenoord wens hier echter, zeker na afloop van de wedstrijd tegen FC Groningen, niet op in te gaan: "Ik ben ongelooflijk blij dat we de finale gehaald hebben", begint de oefenmeester van de Rotterdammers. "Volgens mij is dat waar het vanavond over moet gaan", legt Slot uit aan Bischop.

Reden dat Slot niet op de transfergeruchten wil ingaan, zijn de uitlatingen van de Feyenoord-trainer over Couhaib Driouech van Excelsior. Feyenoord was geïnteresseerd in de aanvaller, maar Slot vond niet dat de aanvaller de Rotterdammers aan de bovenkant zou versterken: "Ik heb hem (Driouech) later ook opgebeld om te zeggen dat ik niet zo blij was met wat ik destijds zei."

Tegenover ESPN gaf Slot aan dat Babadi, in wie Feyenoord geïnteresseerd is, prima in de basis zou kunnen spelen bij de Rotterdammers. De aanvallende middenvelder lijkt volgens onder meer het Eindhovens Dagblad een akkoord te naderen met PSV over contractverlenging. De komende dagen zou daar meer duidelijkheid over moeten komen.