Extreem aanvallende trainer genoemd bij Ajax: ‘Met zeven, acht spelers in de zestien’

Anco Jansen hoopt dat Ajax volgend seizoen in zee gaat met Dick Schreuder. De oud-voetballer en analist van ESPN denkt dat de huidige coach van CD Castellón een uitstekende optie zou zijn om John van ’t Schip op te volgen in de Johan Cruijff ArenA.

Schreuder was vanaf november 2021 tot medio 2023 hoofdtrainer van PEC Zwolle. Hij degradeerde in zijn debuutjaar met de Overijsselse club uit de Eredivisie, maar wist PEC in zijn tweede seizoen weer meteen terug te brengen naar het hoogste niveau. Jansen was in het seizoen 2022/2023 in veelzijdige rol nauw betrokken PEC en heeft toen een positieve indruk gekregen van Schreuder.

“Ik heb Dick Schreuder van dichtbij meegemaakt en gezien hoe hij een ploeg geheel naar zijn eigen stijl en hand heeft gezet, met innovatieve dingen”, zegt de oud-middenvelder in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN. PEC eindigde dat seizoen als tweede in de Keuken Kampioen Divisie, achter kampioen Heracles Almelo, en dwong daarmee promotie naar de Eredivisie af. “Dat was geen selectie waarvan iedereen dacht: daar gaan we even mee promoveren. Dat gebeurde wel, met een nieuw systeem.”

Schreuder opteerde in het seizoen 2022/2023 bij PEC vaak voor een 3-4-1-2-systeem. “Normaal werd er altijd met vleugelspitsen gespeeld. Hij koos voor iets anders en legde uit: we gaan wel heel aanvallend spelen. Dat was het ook: het was ultra-aanvallend”, vervolgt Jansen, die uitlegt dat Schreuder veel experimenteerde met zijn spelers. “Hij zette spelers op onbekende posities. Die spelers kwamen dan opeens heel erg uit de verf.”

“Ik vind hem ook een beetje gek, in de goede zin van het woord. Hij zit er echt bovenop”, vervolgt Jansen zijn verhaal over Schreuder. “Lopen is bij hem een heel belangrijk onderdeel. Hij laat zijn ploegen altijd met een ongelooflijke intensiteit voetballen. Het is echt heel aanvallend, met zeven, acht spelers in de zestien. Ik zie dat bij Ajax wel zitten. Ik zou hem graag bij Ajax zien.” Schreuder is momenteel met Castellón koploper op het derde Spaanse niveau.