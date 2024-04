FC Volendam neemt wraak in blessuretijd na pijnlijke liederen van Almere City-supporters

De wedstrijd tussen Almere City en FC Volendam is zondag geëindigd in een gelijkspel. Diep in de blessuretijd stelde Volendam een punt veilig: 1-1. De ploeg van Alex Pastoor heeft daardoor 31 punten verzameld; Volendam blijft met 15 punten onderaan staan. Het gat met nummer zestien Excelsior is wel gekrompen tot zeven punten.

Het eerste doelpunt van de wedstrijd viel twintig minuten voor tijd. Vanuit het middenveld bracht Peer Koopmeiners de bal het strafschopgebied in via een vrije trap, waarna invaller Adi Nalic op de juiste plek stond om binnen te koppen via de onderkant van de lat.

Tot dat moment waren er al wat kansen aan weerszijden; Almere City was het dichtst bij een doelpunt gekomen, maar een treffer van Kornelius Hansen werd na een kwartier afgekeurd wegens buitenspel. Na de pauze zette Volendam aan, maar juist in die fase opende Almere de score.

De supporters zongen in de slotfase 'zij gaan degraderen' over Volendam, maar de bezoekers lachten als laatst. In de vierde minuut blessuretijd scoorde Robert Mühren nadat hij opdook achter de verdediging van Almere: 1-1. Voor Almere is het alweer het vierde gelijkspel op rij in de Eredivisie. De ploeg van Pastoor blijft op de twaalfde plek staan.

