Stadionuitbreiding in de Eredivisie? Club dient aanvraag in bij gemeente voor komend seizoen

Almere City wil hun stadion gaan uitbreiden, zo melden diverse media rondom de ambitieuze club. Het Yanmar Stadion, momenteel een capaciteit van 4500, moet in de toekomst ruimte bieden voor misschien wel 8.200 mensen.

Almere speelt dit seizoen voor het eerst in de clubgeschiedenis in de Eredivisie. De jongste club uit het betaalde voetbal lijkt, met nog acht wedstrijden te gaan, hard op weg naar handhaving. De ploeg van Alex Pastoor behaalde al dertig punten en heeft een voorsprong van acht punten op plek zestien. Het gat met de plekken die rechtstreekse degradatie betekenen is liefst dertien punten.

Daarmee lijkt de kans groot dat Almere zich gaat handhaven, en dat levert direct grote plannen op. In de podcast AlmEredivisie en 1Almere liet algemeen directeur John Bes zich uit over een mogelijke stadionuitbreiding. Hierbij zouden tribunes aan de lange zijde worden verhoogde zodat deze dezelfde hoogte hebben als die van de business-tribune aan de korte zijde. De capaciteit zou hierdoor verhoogd worden naar 8200.

Een ambitieus plan, zo is Bes eerlijk. In een ander geval wordt de capaciteit van het stadion verhoogd naar zesduizend. In dat geval wordt slechts één van de twee tribunes verhoogd. De club heeft in ieder geval een aanvraag ingediend bij de gemeente Almere. De Flevolanders hopen snel groen licht te krijgen, zodat ze volgend seizoen al in het uitgebreide stadion kunnen spelen. Almere heeft momenteel, samen met Excelsior, het kleinste stadion van de Eredivisie. Ook in de Keuken Kampioen Divisie heeft nagenoeg iedere club een grotere thuisbasis. Alleen Telstar, FC Dordrecht, FC Eindhoven en Helmond Sport hebben een kleiner stadion dan Almere City.