Feyenoord-fans omcirkelen 1 april in de agenda: 'KNVB zadelt club op met moreel probleem'

Feyenoord is van plan om de supporters op Tweede Paasdag (1 april) de kans te geven een kaartje voor de bekerfinale te bemachtigen. De club is momenteel nog druk aan het beraadslagen over de prijs die de supporters moeten neertellen om op 21 april een ticket aan te schaffen voor de eindstrijd in De Kuip, waarin NEC de tegenstander zal zijn.

Dat meldt het doorgaans goed ingevoerde 1908 dinsdagavond. De supporterssite stipt aan dat de fans van NEC komende vrijdag (22 maart) al kunnen proberen een toegangsbewijs te bemachtigen, maar dat Feyenoord nog overleg pleegt over de prijzen. Waar de fans van de Nijmegenaren tussen de 25 en 65 euro voor een kaartje zouden moeten neertellen, wil Feyenoord liever niet afwijken van de eigen regel dat alle kaarten op de 'gele zijde' van het stadion voor dezelfde prijs worden verkocht.

Dat gedeelte van het stadion is door de KNVB namelijk opgedeeld in vier verschillende prijscategorieën, weet 1908. De prijzen zullen daardoor tussen de 28,50 euro en 43 euro komen te liggen. De vakken buiten die zijde, waarvoor Feyenoord kaarten krijgt toebedeeld, zouden zelfs nog duurder worden: "Hiermee heeft de KNVB de stadionclub opgezadeld met een moreel probleem: Feyenoord verkoopt namelijk sinds jaar en dag de kaarten voor de gele zijde voor één prijs en de stadionclub wil daar liever niet van afwijken."

Wachtrijsysteem

Inmiddels zou de besluitvorming over de te hanteren ticketprijzen 'in de laatste fase' zitten en zet Feyenoord volgens de site in op één prijs voor alle verschillende tickets. Daartoe zouden de supporters op 1 april klaar kunnen gaan zitten om te proberen om een van de 'zeker zo'n 16.500 kaarten' die aan Feyenoord zijn toegewezen te bemachtigen. Dit zal geschieden volgens een wachtrijsysteem, meldde datzelfde 1908 eerder al. "De club brengt de meest trouwe aanhang in de eerste gelegenheid om een kaart te bemachtigen, waarna duizenden anderen aan kunnen sluiten in de wachtrij", zo leest het.