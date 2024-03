Feyenoord-fans krijgen teleurstellende mededeling over bekerfinale tegen NEC

De supporters van Feyenoord krijgen zaterdagochtend een teleurstellende mededeling over de bekerfinale tegen NEC: de club mag 'slechts' 13.000 kaarten verkopen voor de eindstrijd in De Kuip op zondag 21 april. Eerder leken dat er nog ruim drieduizend meer te gaan worden. De eerste belangstellenden kunnen vanaf woensdag 3 april hun tickets reserveren.

Op 19 maart bracht het doorgaans goed ingevoerde 1908 nog naar buiten dat er 'zeker zo'n 16.500' kaarten voor de bekerfinale verkocht zouden worden aan de supporters van de Rotterdammers. De club was op dat moment nog druk doende om de prijzen te bepalen en zou mikken op maandag 1 april als datum waarop de verkoop zou kunnen starten. Dat wordt dus drie dagen later.

Op het digitale thuis legt Feyenoord uit waarom het aantal beschikbare kaarten lager is uitgevallen: "Hoewel Feyenoord tegen NEC de thuisspelende ploeg is, blijft de bekerfinale een wedstrijd die door de KNVB wordt georganiseerd en waarin Feyenoord ‘uit’ speelt in De Kuip. Mede hierom is het aantal kaarten dat de club krijgt beperkt en zijn er uiteindelijk ongeveer 13.000 kaarten beschikbaar voor supporters."

"De groep Diamondcardhouders, Goldcardhouders en toegewezen Silvercardhouders krijgen voorrang. Voor deze supporters start de verkoop op woensdag 3 april om 18:00 uur, met een voorrangsperiode die loopt tot en met vrijdag 5 april om 23:59 uur", leest het verderop. Voor de 'overige seizoenskaarthouders' start de verkoop op zaterdag 6 april om 9.00 uur in de ochtend. "De kans op een ticket is ongeveer één op drie", schrijft Feyenoord.

Wachtrij

Waar 'de meest trouwe uitkaarthouders' gegarandeerd een ticket kunnen aanschaffen, zullen de overige belangstellenden via een digitaal wachtrijsysteem moeten hopen op een kaartje voor de finale. Feyenoord benadrukt dat supporters op 6 april vóór het aanvangstijdstip online 'aanwezig' dienen te zijn: "Vanaf dat tijdstip worden wachtrijnummers willekeurig toegekend, het maakt dus niet uit hoe ver voor 09:00 uur je in de wachtrij komt. Kom je na 09:00 uur in de wachtrij, dan sluit je achter in de wachtrij aan."