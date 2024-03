Geduld van Dennis Higler is op: scheidsrechter legt Go Ahead Eagles - Excelsior stil

De competitiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Excelsior is zaterdagavond na een uur voetballen stilgelegd door Dennis Higler. De scheidsrechter besloot het duel tijdelijk te staken, nadat vuurwerk dat was afgestoken op de tribunes had gezorgd voor een dusdanige rookontwikkeling dat het zicht onvoldoende werd.

Het vuurwerk werd aan het begin van de tweede helft afgestoken in het supportersvak van Go Ahead Eagles. Higler besloot de rookontwikkeling eerst nog af te wachten, maar na enkele minuten was zijn geduld op en dirigeerde hij de spelers toch richting de kleedkamer. Go Ahead Eagles leidde op dat moment met 1-0, door een doelpunt in de eerste helt van Willum Thór Willumsson.

Na een korte onderbreking van ongeveer vijf minuten werd de wedstrijd weer hervat in Deventer.