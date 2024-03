Go Ahead Eagles wint en heropent jacht op Ajax en NEC: Excelsior moet vrezen voor degradatie

Go Ahead blijft met een 3-0 overwinning op Excelsior meedoen in de strijd om plaats vijf. De ploeg van René Hake buitte de zwaktes van de bezoekers goed uit: zowel de treffers van Willum Willumson als Gerrit Nauber vielen uit spelhervattingen. Met de drie punten was het feestje voor de 20-jarige sfeergroep compleet, al werd de wedstrijd wegens rookontwikkeling nog even gestaakt.

Na de teleurstellende nederlaag tegen Heracles (2-0) voor de interlandbreak wilde Go Ahead Eagles zich herstellen in het thuisduel tegen Excelsior. Waar de ploeg van René Hake nog volop in de race is om plaats vijf, zijn de Rotterdammers verwikkeld in een degradatiestrijd. Afgelopen week maakten zij reeds bekend na dit seizoen afscheid te nemen van twee spelers: tweede keeper Norbert Alblas stopt wegens aanhoudende knieproblemen, terwijl Siebe Horemans naar Utrecht vertrekt.

De Belgische rechtsback stond naast de 20-jarige Siem de Moes, die wegens veel verdedigende blessuregevallen bij de bezoekers zijn basisdebuut maakte. Zij moesten in de beginfase veelvuldig achteruit, maar door het achterin compact te houden kon Go Ahead geen uitgespeelde kansen creëren. De grootste kans ontstond nadat een Deventerse voorzet niet goed verwerkt werd, maar Oliver Edvardsen kopte de bal naast.

Het grootste wapenfeit van de Kralingers, die langzaamaan in de wedstrijd groeiden, was een naastgekrulde bal van Couhaib Driouech. De Marokkaanse buitenspeler was de aanjager van de Rotterdammers, maar leverde de bal door té ver doorgevoerde acties ondertussen ook veelvuldig in. Naarmate de tijd doortikte namen de onnauwkeurigheden toe, waardoor het spel zich meer en meer naar het middenveld verplaatste. Excelsior had nog steeds de (lichte) overhand, maar kon dit weinig meer uitdrukken in dreiging.

De 1-0 van Go Ahead Eagles, kort voor rust, kwam dan ook als donderslag bij heldere hemel. In eerste instantie leek het gevaar geweken nadat een afgevallen vrije trap door Edvardsen op een Excelsior-speler werd geknald. Vervolgens kwam het leder echter voor de voeten van Bobby Adekanye. Het schot van de creatieve geest van de thuisploeg viel via Rotterdamse rug gelukkig voor de voeten van Willumson, waarna de IJslander koelbloedig raak schoot. Kort na rust poogde Kenzo Goudmijn hetzelfde te doen, maar zijn poging belandde vanuit een lastige hoek in het zijnet.

Excelsior probeerde met verzorgd voetbal tot een tegentreffer te komen, maar maakte in de eindfase niet de juiste beslissingen. Go Ahead loerde ondertussen voornamelijk op de omschakeling. Een schot van Edvardsen ging via een Excelsior-lichaam naast, waarna Van Gassel even later een geweldige redding in huis had op een poging van Bas Kuipers. Door de 20-jarige verjaardag van de sfeergroep was er echter ook het nodige vuurwerk buiten het veld. Rond het uur werd de rookontwikkeling zo erg dat de wedstrijd daarom voor korte tijd gestaakt moest worden.

Het was Go Ahead dat beter uit de korte rustpauze kwam. De ploeg van Hake kreeg meer balbezit door hoger druk te zetten en was via Thibo Baeten dicht bij de 2-0. Na een goede pass van Kuipers trof de Belg echter de paal. Even later was het wel raak. Bij een vrije trap van de thuisploeg tastte Van Gassel mis en kwam hij in botsing met Julian Baas, waarna Nauber in een leeg doel binnen kon schieten. Excelsior zette nog wel aan in de slotfase en dacht zelfs even de aansluitingstreffer te maken, maar na een handig tikje van Siebe Horemans rondde Lance Duijvesteijn in buitenspelpositie af. Aan de andere kant besloot Evert Linthorst met een lage schuiver, waardoor de degradatiestreep voor Excelsior dichter- en dichterbij komt.