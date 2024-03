Goedemorgen Eredivisie schrikt: 'Een beetje respect is op z'n plaats, dit is schandalig'

De tafelgasten van Goedemorgen Eredivisie hebben geen goed woord over voor de wijze waarop Gijs Smal zaterdagavond werd behandeld door het publiek van FC Twente. De linksback, die zijn aflopende contract vermoedelijk niet gaat verlengen en op weg lijkt naar Feyenoord, werd tijdens de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (2-1) uitgefloten door de thuissupporters.

Toen zijn naam werd omgeroepen voorafgaand aan de wedstrijd, klonk al gefluit. Dat bleef tijdens de wedstrijd het geval. Toen Smal kort voor tijd werd gewisseld, was er ook applaus. Ploeggenoot Michel Vlap betwijfelt of de meerderheid uiteindelijk Smal steunde. “Dat weet ik niet. Voor mijn gevoel was er best veel negativiteit. Dat is hoe ik het heb ervaren. Dat vind ik heel jammer, want Gijs is een heel goede gozer.”

Hans Kraay junior is teleurgesteld in de fans. “De Twente-supporters maken normaal gesproken een sfeer die in de buurt van De Kuip komt. Maar dit was schandalig.” Ron Jans, voormalig trainer van Smal bij FC Twente, zag in een interview na afloop dat de linksback geraakt was door het gefluit. “Je kunt iemand niet verwijten dat hij een bepaalde keuze maakt, als zijn contract afloopt. Ik heb ook wat spelers met aflopende contracten. Moet ik die dan allemaal niet meer opstellen?”

“Gijs Smal heeft het fantastisch gedaan bij Twente en verdient een mooi afscheid”, vindt Jans, die bijval krijgt van Marciano Vink. “Hij heeft het recht om te beslissen dat hij z’n contract niet gaat verlengen, net zoals een club het recht heeft een contract met een speler niet te verlengen. Je hebt te maken met twee partijen die elkaar wel of niet vinden. Dat kan aan de speler of aan de club liggen. Ik vind dat het publiek zich normaal moet gedragen. Een beetje respect naar Smal is wel op z’n plek. Ik vind dit echt schandalig.”

Gijs Smal ontkent akkoord met Feyenoord en wordt emotioneel als hij over zijn tijd bij FC Twente praat. — ESPN NL (@ESPNnl) March 9, 2024