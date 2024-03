Gijs Smal wil drie vragen niet beantwoorden in interview met Voetbal International

laat in een interview met Voetbal International enkele vragen onbeantwoord als het gaat om zijn mogelijke transfer naar Feyenoord. Het lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn voordat de speler van FC Twente bij het team van coach Arne Slot komt te spelen. Toch laat hij dit niet blijken in het interview dat hij na de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam geeft.

Drie vragen wil Smal niet beantwoorden tijdens het interview. 'Klikte het meteen met Arne Slot? Wil je beweren dat het nog een andere kant op kan gaan (niet naar Feyenoord, red.)? Wil je in Nederland blijven?' De linksback antwoordt op al deze drie vragen: “Daar kan ik niets over zeggen.”

De Tukkers wonnen met 2-1 van Sparta, maar toch werd de 26-jarige verdediger uitgefloten tijdens de pot. “Ik wist wat we me te wachten stond. Gisteren had ik contact met technisch directeur Arnold Bruggink en trainer Joseph Oosting. Zij zeiden ook wat er zou kunnen gebeuren. En dat had ik zelf ook wel door. Mij verbaast het niet dat de mensen begonnen te fluiten. Zo werkt het nu eenmaal. Leuk is het nooit. Het liefst heb je dat ze je naam scanderen, maar het is ook wel eens anders”, legt Smal uit.

Het transferdoelwit van Feyenoord ontging het gefluit natuurlijk niet. “Toen ik mijn eerste bal kreeg ingespeeld van Robin Pröpper, hoorde ik het meteen. Normaal sluit ik me goed af voor het publiek, maar hier was geen ontkomen aan. Met Arnold Bruggink had ik het gisteren over de negatieve reacties die er misschien zouden komen tijdens de wedstrijd. Toen zei ik al: ‘Als het één van de jongens uit dit team moet gebeuren, laat het dan maar bij mij gebeuren.’ Ik kan me daar prima voor afsluiten”, besluit Smal.