Hans Kraay confronteert Eredivisie-trainer: 'Jij krijgt een bonus van 1,25 miljoen euro, hè?'

Voor René Hake lonkt een forse bonus, zo weet Hans Kraay junior. De trainer van Go Ahead Eagles zou 1,25 miljoen euro incasseren als hij zich met de ploeg kwalificeert voor de play-offs.

Hake is zondagochtend te gast bij Goedemorgen Eredivisie en wordt door Kraay geconfronteerd met de vermeende bonusconstructie. “René krijgt 1,25 miljoen op zijn bankrekening gestort als hij zich kwalificeert voor de play-offs, hè?” Hake ontkent of bevestigt dat niet. Kraay stelt vervolgens de vraag wat ‘het geheim’ is van Go Ahead, dat momenteel zevende staat in de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

“Een geheim is er niet echt, denk ik. Het gaat vooral om de manier waarop je met elkaar samenwerkt”, legt Hake uit. “Dat geldt binnen de hele club. Het klikt enorm goed tussen de staf en de spelersgroep. Het geeft heel veel dynamiek en energie om met elkaar te werken. Dat leidt ook tot goede resultaten. Dat zijn dingen die bij elkaar komen.”

“We hebben een goede spelersgroep en jongens die zich echt goed ontwikkeld hebben. Als staf hebben we ideeën over hoe we dat willen doen. Dat klikt heel goed”, concludeert Hake. Go Ahead eindigde sinds 1979 (negende plek) niet meer in het linkerrijtje van de Eredivisie. Die eindklassering is dit seizoen goed voor deelname aan de play-offs, indien Feyenoord de beker wint. Anders zal Hake achtste moeten worden om zijn bonus te ontvangen. 1,25 miljoen euro is een gigantisch bedrag voor Go Ahead, dat Victor Edvardsen afgelopen zomer als recordaankoop binnenhaalde voor circa acht ton.