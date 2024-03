Harde kritiek op Van ’t Schip: ‘Die jongen moet gewoon trainen en kun je niet drie dagen vrij geven’

Ajax-trainer John van ’t Schip heeft met zijn besluit om de selectie deze week drie dagen vrij te geven voor veel verbaasde reacties gezorgd. Clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf heeft het idee dat de bekritiseerde oefenmeester de situatie wat heeft ‘onderschat’. Verweij noemt de situatie van Carlos Forbs als voorbeeld. Volgens de verslaggever mag het niet gebeuren dat een speler als Forbs drie dagen vrijaf krijgt.

Verweij noemt de situatie in Amsterdam een ‘heel groot probleem’. “Van ’t Schip kijkt vooruit, maar hij heeft ook achteruit gekeken en gezien dat Bergwijn geblesseerd is geraakt, Berghuis én Henderson geblesseerd waren”, begint de clubwatcher in de podcast Kick-off. “Er komt een periode aan met wedstrijden in de Conference League tegen de nummer vier van de Premier League, Aston Villa. Als nu Brobbey, die nu ook al tegen het randje aanloopt, Hato en nog wat anderen wegvallen, dan moet je binnenkort met de Onder-18 die kant op. Van ’t Schip is heel voorzichtig.”

Artikel gaat verder onder video

Wat dat betreft valt het besluit van de Ajax-trainer enigszins te begrijpen, maar volgens Verweij vraagt de huidige situatie in Amsterdam om een andere aanpak. Verweij stelt dat het ‘signaal’ niet goed is. Hij haalt de eerder dit seizoen bij Ajax opgestapte Maurice Steijn aan als voorbeeld. De Hagenaar stond in Amsterdam al heel vroeg flink onder druk, maar besloot desondanks om een korte vakantie op Ibiza in te lassen. Steijn stapte toevallig in hetzelfde vliegtuig als Arne Slot. Waar de Feyenoord-trainer niet onder vuur kwam te liggen, was dat bij Steijn wél het geval. “Dat heeft alles met beeldvorming te maken. Als je dat in een periode doet waarin het slecht gaat, dan krijg je veel kritiek”, stelt Verweij.

En bij Ajax loopt het de laatste tijd niet bepaald van een leien dakje. “Nu geeft Van ’t Schip zijn selectie in één week drie dagen vrij. De laatste zes wedstrijden één keer gewonnen, de laatste vier wedstrijden in de Eredivisie níet gewonnen. Dan krijg je dit.” Verweij noemt de gang van zaken in Amsterdam om twee redenen ‘heel gek’. Ten eerste omdat Van ’t Schip afgelopen zondag op bezoek bij AZ koos voor een systeem waarin Ajax nog niet eerder heeft gespeeld en ten tweede omdat veel spelers de laatste tijd weinig tot niet in actie komen. “Ik denk dat Van ’t Schip dat ook heeft onderschat. Forbs heeft de laatste weken bijna niet gespeeld. Hij mag ook niet in Jong Ajax staan, dus wat gebeurt er dan?”

Volgens Verweij moet een speler als Forbs ‘gewoon’ trainen en kun je hem niet drie dagen vrijaf geven. “Want voor hetzelfde geld moet hij óf spelen tegen FC Utrecht óf invallen. Vooral de jongens die de laatste weken bijna niet aan spelen toekwamen moeten gewoon keihard trainen.” Verweij weet ook te melden welke spelers vrijdag wél op het trainingsveld verschenen. Forbs was in elk geval niet van de partij.