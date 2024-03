'Ik denk dat ik in tijden niet zó'n goed Ajax heb gezien'

Hélène Hendriks laat zich donderdagavond in Vandaag Inside uiterst positief uit over het spel van Ajax, dat eerder op de avond met 0-0 gelijkspeelde tegen Aston Villa in de achtste finale van de Conference League. De presentatrice plaatst wel een kleine kanttekening, maar concludeert dat ze de club 'in tijden' niet zo'n goede wedstrijd heeft zien spelen.

Direct bij de start van de uitzending geeft Hendriks haar mening over de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. "Ik moet er wel eerlijk bij zeggen: Aston Villa, vierde in de Premier League, die hebben een hele belangrijke wedstrijd zondag, tegen Tottenham Hotspur. Vijf andere spelers in de basis, ik vond het wel een klein beetje met de handrem erop."

Dat neemt echter niet weg dat Ajax uitstekend voor de dag kwam tegen de ploeg van Unai Emery. "Ik denk dat ik in tijden niet zo'n goed Ajax heb gezien", zegt Hendriks. "Vuile meters voor elkaar maken, een duidelijk plan", somt de presentatrice op. "Nou hebben ze dat natuurlijk altijd wel, maar dat komt niet altijd tot uitvoer. En Brian Brobbey die levensgevaarlijk was", stipt Hendriks aan.

Daarnaast viel het haar op dat Ajax nauwelijks kansen weggaf tegen The Villans. "Wat ik wel knap vind, we hebben het natuurlijk vaak over de verdediging gehad. Eigenlijk een beetje zo lek als een mandje, maar dat was helemaal niet zo. Ze hebben bijna geen kansen weggegeven." Daarbij sprong het spel van Ahmetcan Kaplan, die pas voor de tweede keer sinds hij in de zomer van 2022 een contract tekende in Amsterdam, een basisplaats had: "Ze hebben een ontzettend goede spits, Ollie Watkins, maar die kwam er niet aan te pas. Dat is op zich dus heel goed gedaan door Kaplan."