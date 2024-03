Henk Spaan bedankt Mislintat: ‘Alsof hij een klasje van Iniesta had gedraaid’

Henk Spaan heeft zondagmiddag tijdens de ontmoeting tussen Ajax en FC Utrecht genoten van de optredens van en Sivert Mannsverk. Laatstgenoemde verscheen tegen de ploeg uit de Domstad voor de tweede keer sinds zijn komst naar Amsterdam aan de aftrap en maakte naast Jordan Henderson een prima indruk. Spaan spreekt om die reden zijn ‘dankwoord’ uit aan de eerder dit seizoen ontslagen technisch directeur Sven Mislintat.

De Duitser baarde opzien door in een vroegtijdig stadium van de afgelopen transferzomer eerst Branco van den Boomen transfervrij naar Amsterdam te halen en niet veel later enkele miljoenen euro’s te betalen voor de komst van Benjamin Tahirovic. Twee controlerende middenvelders, maar Mislintat achtte het in de slotfase van de transferperiode desondanks nodig om toch nóg een middenvelder binnen te halen. Ook voor de komst van Mannsverk tastte Ajax diep in de buidel. De Noor verscheen op bezoek bij FC Twente voor het eerst aan de aftrap, maar zakte evenals zijn nieuwe ploeggenoten in de eerste helft door het ijs en bleef in de rust achter in de kleedkamer.

Artikel gaat verder onder video

Mannsverk raakte niet lang daarna geblesseerd aan zijn voet en stond vervolgens maanden aan de kant. Hij maakte in de uitwedstrijd tegen FK Bodø/Glimt zijn rentree en kwam ook op bezoek bij AZ als invaller binnen de lijnen. Tegen FC Utrecht mocht de Noor het voor de tweede keer sinds zijn transfer vanaf het begin laten zien. Hij maakte een prima indruk, in elk geval op Spaan. “Lekker zittend in de zon, Kaplan en Mannsverk voor mijn neus, genietend van de foutloze Henderson, sprak ik wederom een dankwoord uit aan Sven ‘pak en veren’ Mislintat”, schrijft Spaan in Het Parool. “Oké, de man heeft zichzelf misschien iets meer uitgekeerd dan wettelijk en moreel toegestaan, maar Mannsverk speelde een uitstekend potje naast Henderson.”

“In de tweede helft goochelde hij zich nota bene langs twee Utrechtenaren alsof hij een klasje van Iniesta had gedraaid”, is de columnist lyrisch over Mannsverk. De Noor is niet de enige die op complimenten kan rekenen. Spaan is ook enthousiast over Kaplan, die tegen FC Utrecht zelfs zijn basisdebuut maakte in de hoofdmacht van Ajax. “Collega Kaplan heeft een linkervoet waarmee hij ook kan schieten, dus de kans bestaat dat er binnenkort een Turks doelpunt uitrolt.” Kaplan streek in de zomer van 2022 al neer in Amsterdam en zodoende géén aankoop van Mislintat. “Wie hem heeft gekocht voor Ajax: Huntelaar en Hamstra wellicht? Sowieso goed werk. Nadat ik mijn zonnebril weer eens had opgezet, zag ik aan de overkant Henderson ruzie maken met Schippie (John van 't Schip, red.) en andere leden van de technische staf. Waarover dat ging is iets voor de onderzoeksjournalist, of liplezers.”