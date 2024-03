Guus Hiddink geeft 'grensoverschrijdend gedrag' toe in interview met Noa Vahle

Ook bij het PSV van Guus Hiddink vond ‘grensoverschrijdend gedrag’ plaats, zo geeft de voormalig trainer toe. Zelf maakte hij zich daar, naar eigen inschatting, ook schuldig aan. Hiddink doelt op boosheid bij tegenvallende wedstrijden.

In een interview met Noa Vahle voor De Oranjezondag wordt Hiddink allereerst gevraagd of hij gelijkenissen ziet tussen het huidige PSV en het PSV van 1988, dat onder zijn leiding de Europacup I won. “Ja. Wat het huidige PSV wil is, zoals dat in moderne taal heet, hoog druk zetten. Dat werd vroeger ook gedaan. Dat was in 1974 al zo met Oranje en ook met het team dat ik had in 1988”, zegt Hiddink.

De verwachtingen en de eisen waren hoog bij het succesvolle team met onder meer Hans van Breukelen, Eric Gerets, Hans van Breukelen, Ivan Nielsen, Ronald Koeman en Wim Kieft. “Als wij niet minimaal twee keer scoorden binnen twintig minuten, dan waren de rapen gaar. Dan werden we boos. En als het in de rust nog 0-0 stond, dan vond er ook weleens grensoverschrijdend gedrag plaats.”

“Dat heb ik af en toe wel gedaan, ja”, geeft Hiddink toe. “Dat moet je niet elke week doen, want dan werkt het niet meer. Er moest reden toe zijn. Het waren jongens die zoveel karakter hadden, dat ze zich wel kwaad lieten maken. Daardoor kwam er meer intensiteit in de tweede helft.” Volgens Hiddink kan zulk gedrag anno 2024 nog wel door de beugel, onder bepaalde omstandigheden. “Waarom niet? Zolang je maar goede afspraken maakt met het team, de spelers en de technische staf.”

