Horrorochtend voor Wilfred Genee: zorgen over talkshow nemen toe

De kijkcijfers van Veronica Offside zijn nog verder gedaald. Maandagavond noteerde de voetbaltalkshow van Wilfred Genee de op een na laagste score aller tijden. Volgens kijkcijferexpert Tina Nijkamp is een ommekeer noodzakelijk.

Nijkamp, die dagelijks de lineaire kijkcijfers bekendmaakt via Instagram, meldt dat er maandagavond slechts 147.000 mensen keken naar het programma met Genee, Wim Kieft, Wesley Sneijder en Andy van der Meijde. Het marktaandeel in de doelgroep 25-54 jaar was slechts 3,5 procent. De cijfers staan in schril contrast met de kijkcijfers die Genee later op de avond behaalde op SBS6 met Vandaag Inside: 1,04 miljoen.

"Succes met Vandaag Inside, maar om Veronica Offside heeft Wilfred Genee heel ernstige kijkcijferzorgen. Het ging al niet goed, maar gisteren was het echte kijkcijferhorror voor Wilfred, Andy en Wesley”, schrijft Nijkamp op Instagram. Ze is verbaasd door de lage cijfers. “Huh? Dat is wel heel weinig en het is de een na laagste score ooit. Oei. Alleen op 30 september 2022 scoorde de show nog lager: toen 137.000.”

“Ongelooflijk laag, dus. Het programma wordt ook uitgesteld nauwelijks bekeken en zit dus echt in de gevarenzone”, aldus de voormalig programmadirecteur van SBS6.

Het viel Nijkamp maandag al op dat Veronica Offside vanaf volgende week om 22.30 uur te zien is, in plaats van om 20.30 uur. “Als het ook daar niet beter scoort, zal de sponsor vermoedelijk overstappen naar De Oranjezondag, kan ik me zo voorstellen.” In De Oranjezondag, de nieuwe talkshow van Hélène Hendriks op de zondagavond, is ook wat aandacht voor voetbal.

Video: de volledige uitzending van Veronica Offside van maandag 18 maart