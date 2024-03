Borst: ‘Dan ben je hypocriet, iedereen die een Ajax-shirt van hem draagt is dat ook’

Hugo Borst heeft geen goed woord over voor . De middenvelder werd medio januari vol bombarie binnengehaald door Ajax, maar Borst is totaal niet onder de indruk van wat de Brit tot op heden heeft gepresteerd op de Nederlandse velden. De columnist vindt Henderson bovendien ‘hypocriet’. “Henderson kwam ooit op voor de rechten van homoseksuelen. En uitgerekend in een land waar alleen heteroseksualiteit is toegestaan gaat hij voetballen.”

Dat schrijft Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad. De schrijver, die geregeld aanschuift in het programma De Eretribune op ESPN, begint over een discussie met een man naar aanleiding van zijn teksten over Georginio Wijnaldum. Borst schreef vorige week dat hij het onbegrijpelijk vindt dat Wijnaldum onderdeel uitmaakt van de voorselectie van het Nederlands elftal voor de oefeninterlands tegen Schotland en Duitsland later deze maand. “Weliswaar pas 33 jaar, zei ik, maar vanwege Gini’s overbetaalde verblijf in een autocratisch bejaardenhuis, een oord waar rollatorvoetbal wordt gespeeld en waar je trouwens verplicht bent stenigingen of andere doodvonnissen te liken en de andere kant op te kijken als er arbeidsmigranten worden uitgebuit, is hij als voetballer een senior geworden, uitgerangeerd”, zo leest het.

Wijnaldum speelde tot medio januari nog samen met Henderson. Beide middenvelders kenden elkaar al van hun gezamenlijke periode bij Liverpool en maakten afgelopen zomer de overstap naar Al-Ettifaq in Saudi-Arabië. “Nog zo’n gewetenloze uitvreter. Ploeggenoot van Wijnaldum bij Al-Ettifaq. Nou, het levende bewijs toch!”, schrijft Borst over Henderson. “De man zei dat hij Henderson niet zo slecht vond. Demonstratief lachte ik hem uit. Meneer, Henderson is een dissonant op het middenveld van Ajax. Zoveel ervaring, maar inmiddels zo uitgewoond dat-ie de kracht mist om constant te presteren. Dus: veel balletjes breed en terug. Zelden een bal vooruit.” De man wees Borst erop dat hij Henderson vorige week een ‘heel goede dieptepass’ had zien geven. “Eén dieptepass maar. Vind je dat niet weinig. Reken één zo’n bal eens om op een exorbitant salaris”, reageerde Borst.

De columnist is evenmin van mening dat Henderson een ‘voorbeeldige aanvoerder’ is. “Omdat-ie in het stadion voor het oog van de camera’s met kinderen en gehandicapten op de foto gaat? Ik zou het woord voorbeeldig mijden als de pest, zei ik. Henderson kwam ooit op voor de rechten van homoseksuelen. En uitgerekend in een land waar alleen heteroseksualiteit is toegestaan gaat hij voetballen. Verraad”, noemt Borst de beslissing van Henderson om in Saudi-Arabië te gaan voetballen. “Terwijl hij op het middenveld de bal passt op Gini Wijnaldum worden er in Saudi-Arabië homo’s vanwege hun andere seksuele voorkeur veroordeeld en gevangen gezet. Dan ben je, als aanvankelijke voorvechter van de LHBTIQ-gemeenschap, een hypocriet. En iedereen die nu een Ajax-shirtje draagt van Henderson is dat ook.”