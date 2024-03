Borst begrijpt helemaal niets van Koeman: 'In speeltuinen wordt geen serieus voetbal gespeeld'

Hugo Borst begrijpt werkelijk niets van het besluit van Ronald Koeman om op te nemen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de oefeninterlands tegen Schotland en Duitsland later deze maand. Volgens Borst heeft Koeman op het middenrif de keuze uit ‘acht puntgave’ middenvelders en is het daarom, maar ook omdat Wijnaldum actief is in Saudi-Arabië onbegrijpelijk dat hij mogelijk een nieuwe kans krijgt in Oranje.

De oud-speler van onder meer Feyenoord en PSV verruilde Liverpool in de zomer van 2021 voor Paris Saint-Germain, maar zijn avontuur in Parijs liep uit op een grote teleurstelling. Wijnaldum vertrok na één seizoen in Frankrijk alweer op huurbasis naar AS Roma. Het huwelijk tussen de Romeinen en Wijnaldum was evenmin een succes te noemen. Terug bij PSG kreeg de Nederlander te horen dat hij wederom op zoek mocht naar een nieuwe werkgever en die vond hij uiteindelijk in Al-Ettifaq in Saudi-Arabië.

Wijnaldum behoorde voor de Final Four van de Nations League afgelopen juni nog tot de selectie van het Nederlands elftal, maar Koeman deed tijdens de daaropvolgende interlandperiodes geen beroep op de routinier. Daar komt later deze maand mogelijk verandering in. Borst begrijpt er vrij weinig - zeg maar gerust niets - van. “Op de website van FootballDatabase staat de voetbalclub Al-Ettifaq uit Saudi-Arabië op plaats 882, twee plekken lager dan Heracles. In Almelo zal bondscoach Koeman toch zelden gaan kijken, tenzij PSV of Feyenoord er op bezoek is misschien. Maar onlangs zag hij wel Gini Wijnaldum een behoorlijke wedstrijd spelen in wat wij hier schamper de zandbak plegen te noemen”, schrijft Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Op ‘sympathiek’ niveau wil Borst nog wel begrip opbrengen voor de beslissing van Koeman om samen met Nigel de Jong de trip te maken naar Saudi-Arabië. “Je moet iedereen die Oranje-waardig is een keertje live zien spelen. Gini Wijnaldum aan het werk zien is prima, maar meteen moet je het geheel zien. Je bevindt je in de buurt van een zandbak. In speeltuinen wordt geen serieus voetbal gespeeld. En dat is dan het moment dat je hard moet durven zijn”, stelt Borst, die daarmee zegt dat Koeman verder moet kijken. De bondscoach werkte in het verleden succesvol samen met Wijnaldum bij Oranje, maar volgens Borst bieden ‘in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst’. “Goed spelen - nou vooruit: uitblinken - in een zandbak onder toeziend oog van Koeman is niets waard.”

Borst vindt de voorselectie van Wijnaldum ook vooral onbegrijpelijk omdat Koeman op het middenveld al zoveel te kiezen heeft. “We hebben dus: Frenkie de Jong, Veerman, Reijnders, Koopmeiners, Schouten, de gebroeders Timber, Wieffer. Acht puntgave middenvelders. Twintigers. En dan roep je een voetballer op die een schim uit het verleden is. Het sympathieke - loyaliteit - wordt ongeloofwaardigheid. De Gini Wijnaldum van Liverpool is sneeuw van gisteren, gesmolten in een zandbak.” Volgens Borst geeft Koeman hiermee het signaal af dat hij ‘week’ is. “Het gevaar bestaat nu dat ook de 47-jarige Clarence Seedorf, die uitblinkt bij afscheidswedstrijden, gaat lopen mokken omdat hij niet in de voorselectie zit. En dat moeten we dus helemaal niet hebben.”