John van 't Schip doet direct na remise opmerkelijke uitspraak en zorgt voor complete verbazing

John van 't Schip vindt dat Ajax, kijkend waar de ploeg vandaan komt, best goed voor de dag is gekomen tegen Sparta Rotterdam. Dat geeft de trainer van de Amsterdammers na afloop van de wedstrijd aan in gesprek met ESPN. Zijn uitspraak is opvallend omdat Ajax, zeker in de eerste helft, teleurstellend voor de dag kwam op Het Kasteel.

Van 't Schip zag Ajax in het tweede bedrijf een stuk gevaarlijker worden tegen Sparta, maar vond dat zijn ploeg in de eerste helft ook de bovenliggende partij was in Rotterdam: "We hadden gewoon controle de hele wedstrijd, maar je komt wel 2-0 achter. In de eerste helft moest de bezetting beter zijn en moesten we eerder schieten, dat ontbrak", zegt Van 't Schip, die dit zelf succesvol veranderde door Chuba Akpom en Steven Bergwijn (allebei doelpuntenmakers) in de ploeg te brengen.

De coach van de Amsterdammers vervolgt: "Je begint gelijk heel slecht met de tweede helft, maar al met al, als je ziet waar we vandaan komen, denk ik dat er best goed gespeeld werd", stelt Van 't Schip. "Tuurlijk ben je blij dat je uiteindelijk nog een punt pakt. Ik moet ze een compliment geven voor het feit dat ze zich teruggeknokt hebben in de wedstrijd", besluit de trainer.

Op sociale media hebben een aantal supporters van Ajax de uitspraak van Van 't Schip meegekregen en die reageren met verbazing: Hij is echt gek! Spelers beschermen prima, maar wel even realistisch blijven", schrijft een Ajax-supporter op X.