John van 't Schip: 'Het is teleurstellend, hij is op de laatste training door zijn rug gegaan...'

Ajax-trainer John van 't Schip heeft woensdagavond gereageerd op de afwezigheid van . De aanvaller van de Amsterdammers is al langere tijd niet fit en moet donderdagavond de uitwedstrijd tegen Aston Villa laten schieten. Dat heeft dit keer niet te maken met zijn pijnlijke knie, maar met een andere reden.

"Het is teleurstellend natuurlijk, ook voor Steven zelf die er graag al afgelopen weekend bij had willen zien", begint Van 't Schip op de persconferentie in Birmingham, als journalist Jeroen Stekelenburg hem vraagt naar de afwezigheid van Berghuis. "Hij (Berghuis, red.) had last van zijn knie inderdaad, maar is door zijn rug gegaan in de laatste training. Dat is eigenlijk waardoor hij op dit moment niet speelt", legt de trainer van de Amsterdammers uit. Van 't Schip benadrukt later in de persconferentie dat Berghuis tijdens de laatste training voorafgaand aan het duel tegen Fortuna Sittard door zijn rug ging en daar nu hinder van ondervindt.

"Je wilt graag dat je spelers beschikbaar zijn, al helemaal de spelers die creatief zijn", gaat de coach van Ajax verder. Maar daar kunnen we lang en breed over praten, dat gaat morgen niet gebeuren", doelt Van 't Schip op de afwezigheid van Berghuis. De 32-jarige vleugelspeler van de nummer vijf van de Eredivisie kwam op 22 januari voor het laatst in actie namens Ajax. Tegen FK Bodø/Glimt was hij destijds direct bepalend voor Ajax met een doelpunt.