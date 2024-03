Van 't Schip meldt zich op Instagram met cryptische boodschap: 'Niets is wat het lijkt'

Ajax-trainer John van 't Schip plaatst dinsdag een ietwat cryptische boodschap op zijn persoonlijke Instagram-pagina. De zestigjarige oefenmeester schrijft onder meer: "Niets is wat het lijkt", bij een foto waarop hij staand voor de dugout van zijn werkgever te zien is.

"Eén van de grootste uitdagingen in het leven is het doorbreken van patronen. Met opgeheven hoofd durven een ander pad te kiezen", vervolgt Van 't Schip zijn bericht, dat hij afsluit met de drie bekende kruisjes uit het stadswapen van Amsterdam. Met zijn tekst zou hij op de grote verandering in zijn leven kunnen duiden na het overlijden van zijn vrouw Daniëlle, die vorig jaar op 55-jarige leeftijd bezweek aan de gevolgen van kanker.

De tekst zou echter ook op de recente systeemwissel bij Ajax kunnen slaan. Van 't Schip besloot anderhalve week geleden het bekende 4-3-3 van de Amsterdammers te verruilen voor een formatie met drie centrale verdedigers. Afgelopen weekend wist Ajax voor het eerst sinds de 5-0 zege op Vitesse, op 25 november, weer eens 'de nul' te houden in een officiële wedstrijd. FC Utrecht werd in de Johan Cruijff ArenA op een 2-0 nederlaag getrakteerd.

Onder het bericht van de Ajax-trainer regent het positieve reacties. Onder meer Lia Witschge (de vrouw van Richard, die deel uitmaakt van de trainersstaf van de Amsterdammers) en Nada van Nie (de ex-vrouw van Bryan Roy), komen met goedkeurende emoji's en de tekst "Yes, never give up" (Van Nie). Ook dochter Estelle van 't Schip reageert: "Always my hero" ('Voor altijd mijn held'), schrijft zij onder de post van haar vader.