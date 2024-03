Jong Oranje al vroeg op voorsprong in kwalificatieduel: Ajacied Rensch komt tot scoren

Jong Oranje is maandagavond in het kwalificatieduel tegen Jong Moldavië vroeg op voorsprong gekomen. In de zevende minuut was het al raak: Ajacied schoot de bal in het doel.

Na goed werk van Kenneth Taylor kreeg FC Twente-speler Youri Regeer de bal in een kansrijke positie. Met een steekbal zette de middenvelder Rensch voor de keeper, die koeltjes binnenschoot.

Jong Oranje was voorafgaand aan dit duel ongeslagen in de kwalificatiepoule voor het volgende EK in 2025. De beloften van Moldavië haalde tot maandag zes punten uit zes duels.

Opstelling Jong Oranje: Raatsie, Rensch, Flamingo, Hato, Meijer, Taylor, Regeer, Maatsen, Manhoef, Ohio, Van Bommel.