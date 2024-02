Rensch eerlijk over Ajax-zwakte: 'Dat moet veel beter, je ziet dat die passie mist'

(21) is voorafgaand aan de wedstrijd tussen Ajax en PSV, die zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA wordt gespeeld, eerlijk over de defensieve zwakte van de Amsterdammers. De centrale verdediger, die ook als rechtsback uit de voeten kan, is zich terdege bewust van het gemak waarmee Ajax dit seizoen - ook na de winterstop - tegendoelpunten incasseert.

Ajax is na de winterstop nog zonder puntverlies in de Eredivisie, maar stapte nog niet een keer met een clean sheet van het veld. Go Ahead Eagles (2-3), RKC Waalwijk (4-1) als Heracles Almelo (2-4) slaagden er allemaal in om doelman Diant Ramaj minstens een keer te passeren. Rensch toont zich kritisch op de manier waarop Ajax de tegengoals weggeeft: "Dat is gewoon echt niet goed. Dat moet veel beter", laat de verdediger weten aan ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Passie

Volgens Rensch moet het probleem op het mentale vlak worden gezocht: "We moeten als team de passie hebben om te willen verdedigen. Je ziet dat dat mist, die passie." Wel denkt hij dat trainer John van 't Schip in dat opzicht voor een kentering kan gaan zorgen: "We moeten daarin stappen zetten, maar ik ben ervan overtuigd dat dat gaat gebeuren." De oefenmeester hamert op het trainingsveld op de juiste manier van verdedigen: "Ajax staat bekend om mooi voetbal, voetbal vooruit. Maar vooruit voetballen gaat ook om de restverdediging. We trainen daar heel vaak op. We weten dat het beter moet", aldus Rensch.

Beducht voor De Jong

Zaterdagavond staat Rensch met zijn teamgenoten tegenover de meest scorende ploeg van van de Eredivisie: koploper PSV. Vooral spits Luuk de Jong, die er in de competitie al zeventien in heeft liggen, zal in de ArenA van scoren af moeten worden gehouden. "We weten natuurlijk dat PSV een hele goede ploeg is. Ze geven veel voorzetten. De Jong is heel sterk in de lucht", weet Rensch. Toch dicht hij zijn elftal zeker kansen toe op mimimaal een punt: "Voetballend maak ik me niet zo druk. We hebben vele individuele kwaliteiten die het verschil kunnen maken, dus daar maak ik me niet zo veel zorgen om. Het belangrijkste is dat we er verdedigend staan als team en geen kansen weggeven. En zeker geen tegengoals."