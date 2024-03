Jordan Henderson is goudeerlijk en heeft spijt van transfer: 'Dit past op dit moment niet bij mij'

heeft in gesprek met het Algemeen Dagblad teruggeblikt op zijn periode in Saudi-Arabië. De Engelse middenvelder verliet Liverpool vorig seizoen voor een avontuur bij Al-Ettifaq, maar dat pakte anders uit dan hij had verwacht. De aanwinst van Ajax heeft spijt van zijn overstap naar de club van Georginio Wijnaldum.

In gesprek met het AD geeft de Ajacied toe dat de overstap naar Saudi-Arabië geen goede keuze is geweest: "Voetbal is iets dat in mijn bloed zit, weet ik nu. En de competitie in Saudi-Arabië is in ontwikkeling en zal groter worden, maar past op dit moment niet bij mij", legt de 33-jarige middenvelder van de Amsterdammers uit. Niet voor niets vertrok de routinier na een half jaar bij Al-Ettifaq en besloot hij - mede met het oog op het EK in Duitsland - terug te keren naar Europa en in dit geval naar Ajax.

Donderdag keert hij terug op Villa Park, waar hij in zijn tijd bij Liverpool de nodige wedstrijden heeft afgewerkt. De kans lijkt groot dat de supporters van de club uit Birmingham de Engelse middenvelder gaan uitfluiten wegens zijn keuze om in Saudi-Arabië te gaan voetballen. Een week geleden gebeurde hetzelfde in de Johan Cruijff ArenA: "Als mensen me uitfluiten, geeft me dat extra motivatie. Het ongelijk aantonen van criticasters is een rode draad in mijn loopbaan, dat slijt niet met de jaren. Het is mijn manier om emoties te uiten. Een passie die bij mij hoort."

Henderson laat in het interview weten blij te zijn met zijn overstap naar Ajax, maar wel te hopen op meer stabiliteit binnen de club op allerlei fronten: "Wellicht verandert er de komende maanden iets in de selectie", blikt de middenvelder alvast vooruit. "Met de eigen identiteit als uitgangspunt moet Ajax binnen enkele jaren terugkeren naar het niveau waar de club hoort. Dat gaat met kleine stapjes. Eerst nationaal, daarna hopelijk ook internationaal", geeft de Engels international tot slot aan.