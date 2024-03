Jorrel Hato (18) zwaar bekritiseerd: 'Ziekenhuisballetje hier, tikkie terug daar, het houdt niet over!'

Jan Mulder is geen grote fan van , zo heeft hij duidelijk gemaakt in het programma Rondo op Ziggo Sport. De de 78-jarige analist merkt dat er in Nederland groot enthousiasme is over de achttienjarige verdediger van de Amsterdammers, maar vindt dat er meer van de international van Jong Oranje geëist moet worden.

"Het houdt niet over", begint Mulder als hij door presentator Wytse van der Goot gevraagd wordt naar de centrale verdediger van de nummer vijf van de Eredivisie: "Het is een man die balletjes breed legt, een ziekenhuisballetje hier, tikkie terug daar. Er moet meer van geëist worden", stelt Mulder. Ruud Gullit lijkt het niet volledig eens te zijn met de uitlatingen van zijn collega-analist en zegt tegen Mulder dat Hato toch wel aardig kan voetballen.

Dat Hato aardig kan voetballen, heeft de linksbenige verdediger volgens Mulder tot dusver verborgen weten te houden: "Dat zou kunnen, maar dat heeft hij nog niet laten zien. Een beetje strenger in je kritiek, echt waar", zegt Mulder vervolgens op duidelijke toon tegen Gullit, die niet meer reageert op de uitlatingen van de oud-profvoetballer.

Hato is bij veel supporters en journalisten een van de lichtpuntjes in het zware en moeizame seizoen van de Amsterdammers. De jonge verdediger haalt, net als Brian Brobbey, regelmatig en voldoende maar zal in de resterende maanden van het seizoen overduidelijk beter moeten presteren om Mulder te overtuigen van zijn kwaliteiten.