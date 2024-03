Kaj Sierhuis schittert met razendsnelle hattrick én twee assists: 5-2

Fortuna Sittard heeft Excelsior met 5-2 verslagen en de Rotterdammers daarmee nog maar eens ongenadig hard op de pijnbank gelegd. Grote man bij de Limburgers was Kaj Sierhuis, die in de eerste helft (4-0) een loepzuivere hattrick produceerde. Bij de andere twee treffers was Sierhuis de aangever.

Fortuna doet volop mee om plaats negen, die met het oog op de bekerfinale tussen Feyenoord en NEC hoogstwaarschijnlijk recht geeft op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. Excelsior leed alweer de vijfde nederlaag op een rij en moet alle zeilen bijzetten om weg te blijven bij plaats zestien, of nog erger de directe degradatieplaatsen. De ploeg van Marinus Dijkhuizen incasseerde bovendien alweer de veertiende tegentreffer uit een corner.

Artikel gaat verder onder video

Excelsior begon gehavend aan het treffen in Sittard. Smaakmaker Couhaib Driouech was vanwege een blessure absent en ook Lazaros Lamprou kon niet spelen. Bij Fortuna Sittard begon Alen Halilovic op de bank. Toch wel verrassend, want de Kroaat is de spelmaker en smaakmaker aan Limburgse zijde. Die rol werd tegen Excelsior volledig overgenomen door Sierhuis. De aanvaller tekende in de eerste helft voor een loepzuivere hattrick nadat de spits eerst Justin Lonwijk nog in staat stelde de openingstreffer te maken.

De tweede helft sleepte zich voort totdat Derensili Sanches Fernandes met een bekeken schot wat terugdeed namens de bezoekers. Daarna was er ook slecht nieuws voor Excelsior: Arthur Zagre liep tegen een fatale gele kaart aan, waardoor de linkervleugelverdediger volgende week geschorst is. Excelsior gaf na de ‘eretreffer’ een teken van leven, maar toen was daar weer Sierhuis, dit keer als aangever op de rake kopbal van Rodrigo Guth. En juist toen Fortuna na een drievoudige wissel op zoek ging naar een zesde treffer scoorde Excelsior via Richie Omorowa nog de 5-2.

Fortuna Sittard vervolgt de strijd om plaats negen volgende week met een uitwedstrijd bij Ajax en ontvangt een week voor de Interlandbreak PEC Zwolle, dat momenteel drie punten minder heeft. Excelsior zal aan de bak moeten bij AZ en wacht een week later de confrontatie met huidig nummer zestien RKC Waalwijk.