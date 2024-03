Kees Rijvers, voetbalpionier en grondlegger van EK-winst Oranje, overleden op 97-jarige leeftijd

Kees Rijvers is op 97-jarige leeftijd overleden, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Rijvers heeft grote verdiensten in het Nederlands voetbal en speelde zelf 33 interlands voor het Nederlands elftal.

Rijvers, geboren in 1926, begon zijn carrière bij NAC Breda en debuteerde in 1944. Hij werd een van de eerste Nederlanders die koos voor een buitenlandse voetbalcarrière, toen hij in 1950 overstapte naar Saint-Étienne. Met die club werd hij in 1957 kampioen. De middenvelder transfereerde vervolgens naar Feyenoord, waar hij tot 1960 bleef spelen, om weer terug te keren naar Saint-Étienne. Om de cirkel rond te maken sloot Rijvers zijn actieve loopbaan in 1962/63 af bij NAC.

Tussen 1946 en 1960 speelde hij 33 interlands, waarin hij 10 keer scoorde. Rijvers richtte zich na zijn actieve carrière op een trainersloopbaan en stond tussen 1966 en 1972 aan het roer bij FC Twente. Hij bouwde daar aan een professionele organisatie en wist van de club een stabiele subtopper te maken. In 1972 vertrok hij naar PSV, dat hij in 1975 naar de eerste landstitel leidde sinds 1963. Vervolgens werd hij nog tweemaal kampioen (1976 en 1978). Ook won Rijvers tweemaal de KNVB Beker (1974 en 1976) en eenmaal de UEFA Cup (1978).

Tussen 1981 en 1984 was Rijvers bondscoach van het Nederlands elftal. Hij was verantwoordelijk voor een drastische verjonging en liet negen spelers debuteren die uiteindelijk in 1988 Europees kampioen zouden worden: Wim Kieft, Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Gerald Vanenburg, Jan Wouters, Ronald Koeman, Marco van Basten, Erwin Koeman en Adri van Tiggelen. Wel miste Rijvers als bondscoach het WK 1982 en daarna ook het EK 1984, na een veelbesproken 12-1 overwinning van Spanje op Malta in de kwalificatiereeks.

Rijvers was tussen 1986 en 1989 technisch directeur bij Twente en werd daarna technisch coördinator bij PSV. In oktober 1994 werd Rijvers, tot zijn eigen ongenoegen, drie maanden interim-coach van PSV, omdat Aad de Mos was ontslagen en er op dat moment geen andere vervanger was met een volledig trainersdiploma. Rijvers werd in 2023 benoemd tot bondsridder van de KNVB, vanwege zijn brede verdiensten voor het Nederlands voetbal. Hij was de oudste nog levende oud-international van Oranje.