Nieuw dieptepunt voor Wilfred Genee: 'Dit zijn cijfers die hij al héél lang niet meer heeft gehad'

De kijkcijfers van de door Wilfred Genee gepresenteerde voetbaltalkshow Veronica Offside blijven maar dalen, zo onthult Tina Nijkamp. Afgelopen maandag was weliswaar Clarence Seedorf te gast, maar werd het programma ook voor het eerst op een nieuw tijdstip uitgezonden; om 22.30 uur, direct na het veel populairdere Vandaag Inside.

Nijkamp was in het verleden programmadirecteur bij SBS en geldt tegenwoordig als de kijkcijfergoeroe van Nederland. Waar de Stichting KijkOnderzoek pas een week na dato met de officiële aantallen komt, presenteert Nijkamp ze de volgende ochtend al. De cijfers van maandagavond liegen er niet om: "Oef. Het nieuwe tijdstip doet Veronica Offside nog verder dalen in de totalen: nog maar 123.000 kijkers", schrijft Nijkamp dinsdagochtend op haar Instagram stories.

"Dat is nog maar een tiende van Vandaag Inside", plaatst de kijkcijfergoeroe dat aantal in perspectief. "Dit zijn cijfers die Genee al héél lang niet meer heeft gehad. Vorige week kwam de show om 20.30 uur nog uit op 165.000. Ook veel te weinig natuurlijk", vervolgt Nijkamp, die de afgelopen weken al vaker haar zorgen uitsprak over het voortbestaan van de talkshow. Zodra de sponsor afhaakt of bijvoorbeeld overstapt naar De Oranjezondag van Hélène Hendriks, kan het weleens snel afgelopen zijn met het programma dat Genee sinds 2022 elke maandagavond maakt, zo speculeert de voormalig zenderbaas.

Lichtpuntje

Toch benoemt Nijkamp ook een klein lichtpuntje voor Genee: "In de leeftijdscategorie 25-54 jaar scoort Veronica Offside nog wel een marktaandeel van 7,9 procent", leest het. "Dat biedt nog wel hoop, want vorige week was dat 2,7 procent." Dat verschil (minder kijkers, maar wel een groter marktaandeel) valt te verklaren door het feit dat er later op de avond nou eenmaal minder mensen tv kijken. De donkere wolken blijven zich echter onverminderd samenpakken boven het hoofd van Genee en Offside, concludeert Nijkamp: "Komt het door De Oranjezondag? Komt het doordat er geen regulier voetbal was dit weekend? Hoe dan ook: kijkcijferzorgen voor Wilfred."

© SBS6 / @tinanijkamp - Instagram

