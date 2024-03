Koeman verrast Van der Vaart met uitspraak over Frimpong en Dumfries

Jeremie Frimpong wordt vrijdagavond tegen Schotland ingezet als rechtsbuiten, verklapt bondscoach Ronald Koeman vlak voor de aftrap. Van de back van Bayer Leverkusen wordt dus met name een aanvallende bijdrage verwacht in de Johan Cruijff ArenA.

“Frimpong speelt geen rechtsback, meer rechtsbuiten”, zegt Koeman tegen de NOS. Op papier staat Xavi Simons rechtsbuiten, maar dat zal in de praktijk anders uitpakken. “Simons aan de binnenkant, waar ook Wijnaldum staat. We bouwen met drie man op. We wisten ook dat zij met vijf verdedigers spelen. Het kan een leuk duel worden: Robertson tegen Frimpong. Ik ben benieuwd.”

Koeman erkent dat er sprake is van ‘asymmetrische’ flanken. “De rechterkant wordt ingevuld door een back, terwijl we aan de andere kant een buitenspeler hebben”, aldus de bondscoach, die ook benieuwd is naar basisklant Georginio Wijnaldum. “Wat ik van hem wil zien? Wat hij altijd heeft gebracht in de vorige periode. Het is een speler die in mijn optiek heel goed van box to box kan spelen. Hij zal de eerste man achter Memphis zijn. Hij moet in de zestien komen. Dat zoeken we nog steeds. Om zeker te weten of iemand dat nog kan, moet je ‘m wel opstellen.”

Koeman krijgt de vraag of hij Frimpong ook de voorkeur had gekregen boven Denzel Dumfries als de wedstrijd tegen Schotland ‘om het echie’ was. Daar volgt een verrassend antwoord op. “Ik heb al een tijdje in m’n hoofd dat Frimpong heel goed diep aan de rechterkant kan spelen, wat wij willen in balbezit. We willen graag met drie man opbouwen.” Rafael van der Vaart noemt het antwoord 'frappant'. "Met name omdat Dumfries jarenlang onze beste speler is geweest."

Later in het interview voegt Koeman wel toe dat, als iedereen fit is, de opstelling er anders uit kan zien. “Dit zal waarschijnlijk niet het elftal worden dat start op het EK, maar het zijn wel jongens die een grote kans maken om bij de uiteindelijke selectie te zitten.”