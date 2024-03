Kostelijke anekdote over 'laconieke' Oranje-international: 'Binnen twaalf minuten incasseerde hij drie doelpunten'

had vroeger het stempel ‘laconiek’ en dat was niet zonder reden. Een anekdote van Vincent Schildkamp bevestigt wat voor stappen de centrale verdediger heeft gezet sinds hij zijn eerste interlands voor Jong Oranje speelde in 2011 en 2012.

Van Dijk is als centrale verdediger ondertussen niet meer weg te denken uit de basis van Liverpool en het Nederlands elftal. Toch duurde het even voordat hij echt doorbrak als verdediger. Op 10 oktober 2015 speelde hij zijn eerste interland, als 24-jarige. En pas toen hij bij Liverpool speelde, vanaf 2018, werd hij bij Oranje echt onmisbaar. De nummer drie van de Ballon d’Or-verkiezing in 2019 heeft sinds het begin van zijn carrière flinke stappen gezet.

Artikel gaat verder onder video

Vincent Schildkamp grijpt tijdens Voetbalpraat de kans om een heerlijke anekdote over Van Dijk te delen. “Vroeger werd hem verweten dat hij laconiek was. Ik en Kees waren bij de oefenwedstrijd tegen Jong Italië. Stonden we informeel een beetje met hem te ouwehoeren. Jong Italië speelde met Ciro Immobile in de spits. Later natuurlijk een behoorlijk goede spits geworden. Van Dijk kende hem niet, nooit van gehoord. Had hij zich totaal niet op voorbereid. Immobile maakte er binnen twaalf minuten drie. Dat was Van Dijk toen.” Beide heren zijn het erover eens dat de verdediger in zijn eerste wedstrijden bij Jong Oranje heel slecht speelde.

Jaren later wordt Van Dijk gezien als een van de beste verdedigers van de wereld. Zijn optreden van vrijdagavond tegen Schotland (4-0) was wederom prima, vonden de analisten. Vooral Kenneth Pérez is uitgesproken. “Ik vind Van Dijk echt geweldig om naar te kijken. Hoe hij daar staat… En ik weet dat het soms wat te nonchalant is. Maar wát een flair. Ik vind dat echt een fantastische verdediger. Kun je nagaan hoe laat hij ontdekt is door de KNVB.”