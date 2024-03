Kraay reageert op veelbesproken interview met Henderson: 'Als ik heel eerlijk tegen je ben...'

Hans Kraay junior kijkt op van de reacties in Engeland op het interview dat hij vorig weekend afnam met Ajax-middenvelder . Na het 2-2 gelijkspel dat de Amsterdammers uit het vuur sleepten tegen de Limburgers was de ESPN-verslaggever behoorlijk kritisch op het spel van de Engelse routinier, tot verbazing van de voetballiefhebbers in Engeland, waar het interview viral ging.

Presentator Toine van Peperstraten grapt in Voetbal op Vrijdag op de betaalzender dat de verslaggever weleens een fraaie transfer kan gaan maken door zijn veelbesproken vraaggesprek met Henderson: "Je bent de wereld overgegaan, ESPN UK gaat jou hier binnenkort weghalen, hoor." Kraay kreeg zelf echter nauwelijks mee dat hij viraal ging aan de andere kant van Het Kanaal. "Ik heb X niet, ik heb dat allemaal niet. Ik hoorde het net van Robert Maaskant, die het zei dat ik viral ging."

Kraay begrijpt wel een beetje waarom men in Engeland zo opkeek van zijn directheid. "Weet je, ik heb in Engeland gewoond en gevoetbald", doelt hij op de periode dat hij onder contract stond bij Brighton & Hove Albion. "Het gros van de interviews gaat daar zo: 'Hoe vond je de wedstrijd?', 'We speelden een goede tweede helft, op naar volgende week', dat is alles", beschrijft hij de Engelse manier van voetbaljournalistiek bedrijven. Hij merkte dan ook dat Henderson zich wat verbaasde over de vragen die hij kreeg: "Hij stond mij echt aan te kijken..."

Terugkijkend op het vraaggesprek denkt Kraay echter dat hij het achteraf misschien wat anders had kunnen aanpakken, al was de Engelsman zelf in de ogen van Kraay vrij relaxed onder de manier waarop het gesprek verliep. "Ik heb ook wel de indruk dat Henderson een hele reële jongen is. Maar als ik heel eerlijk tegen je ben: ik vond mezelf te kritisch op hem. Nu vinden die mensen in Engeland het allemaal leuk, die Nederlandse directheid, maar ik zat hem té op z'n huid."