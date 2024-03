Kwakman komt na 'smerige' actie van Rensch met antwoord op klagende Ajacieden

Kees Kwakman vindt de rode kaart voor Devyne Rensch in de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht meer dan terecht. De analist van ESPN spreekt van een ‘heel gekke’ overtreding van Rensch op tegenstander Sam Lammers.

In de tachtigste minuut raakte Rensch zijn tegenstander boven de enkel. Scheidsrechter Sander van der Eijk zag de overtreding en kende een gele kaart toe. Hij stond vervolgens in contact met zijn videoscheidsrechter Rob Dieperink, die hem adviseerde om naar de beelden te gaan kijken. Na het zien van de beelden trok Van der Eijk rood.

“Een heel gekke actie. Lammers heeft nog mazzel dat hij slechts een soort van geschampt wordt”, zegt Kwakman. “Die zal wel wat pijn hebben. Dit is een hele smerige overtreding. Met best wel hoge snelheid komt hij aan.” De rode kaart is ‘de juiste beslissing’, vindt de oud-prof. Ajax-fans beklaagden zich over een daaropvolgende overtreding van Zidane Iqbal op Kenneth Taylor en wilden toen ook een rode kaart zien, maar die kwam er niet. Volgens Kwakman was een rode kaart ook niet terecht geweest.

“Iqbal speelde de bal iets te ver voor zich uit en wilde die terughalen. Omdat z’n voet over de bal heen ging – hij raakte eerst de bal – kwam hij op Taylors voet. Ik vind dat de intentie anders is, al is dat lastig te zeggen”, aldus Kwakman. “Het had wel een gele kaart mogen zijn. Die werd niet gegeven. Maar ik vond het niet vergelijkbaar. Lammers heeft de bal aan z’n voet en komt zomaar met gestrekt been in.”

🟥 Ajax verder met tien man: Devyne Rensch krijgt een directe rode kaart... 😬#ajautr pic.twitter.com/VzJevGUqtn — ESPN NL (@ESPNnl) March 3, 2024