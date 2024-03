Ahmetcan Kaplan maakt grote indruk tegen Aston Villa: 'Met af en toe Turks theater'

Kees Kwakman is erg te spreken over het optreden van Ahmetcan Kaplan in de wedstrijd van Ajax tegen Aston Villa op donderdagavond (0-0). In het duel in de Conference League hield de verdediger zich knap staande tegen Ollie Watkins, een Premier League-spits in vorm.

Direct na de wedstrijd kan Kwakman bij ESPN alleen maar complimenteus zijn over de Turk. "Hij heeft nog maar twee wedstrijden gespeeld, dat weet ik. Vergeleken met Sutalo is hij een fikse verbetering." De redenen daarvoor legt de analist ook nog uit. "Verdedigend staat hij goed zijn mannetje, hij zit er steeds kort op. Af en toe wat Turks theater erbij, hij smeerde een geel kaartje aan. En die redding op het schot van Bailey, dat was zeker zijn mooiste denk ik."

Toch houdt Kwakman nog wel een slag om de arm. "Hij is er wel ingekomen toen Ajax wat gegroepeerder ging spelen. Sutalo hebben we alleen gezien in een chaotisch Ajax." Kenneth Perez vindt dat we al kunnen zeggen dat Kaplan verder is dan de Kroatische verdediger: "De zekerheid waarmee hij speelt, de oriëntatie die hij heeft... Dat is wel van een ander niveau. En dat is zo belangrijk."

Door het gelijke spel tegen Aston Villa houdt Ajax zicht op de volgende ronde in de Conference League. Aankomende donderdag spelen de Amsterdammers op Villa Park. Tristan Gooijer, Ezri Konsa en Nicolò Zaniolo zullen dan door schorsingen ontbreken.

